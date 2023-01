Από τις 2 Φεβρουαρίου στο σινεμά η νέα μεγάλη επιτυχία που φέρει την υπογραφή του Νάιτ Σιάμαλαν, και αναμένεται να σαρώσει στις αίθουσες.

Ενώ κάνουν διακοπές σε μια απομονωμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι γονείς του, αιχμαλωτίζονται από τέσσερις οπλισμένους αγνώστους, που απαιτούν από την οικογένεια να κάνει μια αδιανόητη επιλογή για να αποτρέψει την Αποκάλυψη.

Η οικογένεια, έχοντας περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα.

Από όλα τα εξαιρετικά επιτεύγματα στην καριέρα του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν σαν οραματιστή κινηματογραφιστή, το κυριότερο είναι ίσως ότι οι ταινίες του παραμένουν αινιγματικές, απρόβλεπτες και αναπάντεχες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέποντας μία νέα ταινία του Σιάμαλαν, δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Ο «Χτύπος στην Καλύβα» είναι μια ταινία που συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων ταινιών του, αλλά δεν μοιάζει με καμία από αυτές.

Η ταινία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, τον Έρικ (Τζόναθαν Γκροφ) και τον Άντριου (Μπεν Άλντριτζ) και την υιοθετημένη κόρη τους, Γουέν (Κίρστεν Κούι), που κάνουν διακοπές σε μια απομονωμένη καλύβα στο δάσος, όταν το σπίτι τους περικυκλώνεται από τέσσερις οπλισμένους αγνώστους: τον Λέοναρντ (Ντέιβ Μπατίστα), την Σαμπρίνα (Νίκι Αμούκα-Μπερντ), την Είντριεν (Άμπι Κουίν) και τον Ρέντμοντ (Ρούπερτ Γκριντ).

Η οικογένεια αιχμαλωτίζεται από αυτούς τους τέσσερις αγνώστους – οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους- και οι οποίοι τους ενημερώνουν ότι τους στοιχειώνει και βασανίζει η ίδια προφητεία: θα έρθει το τέλος του κόσμου εκτός αν η οικογένεια σε αυτή την καλύβα διαλέξει ένα μέλος της, να πεθάνει.

Το αν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι είναι τρελοί ή έχουν δίκιο, δεν λύνει το πρόβλημα. Και τα δύο σενάρια είναι τρομακτικά. «Είναι ένα θρίλερ που θέτει ένα καίριο ερώτημα σαν κεντρική ιδέα. Τι θα έκανες αν έπρεπε να σώσεις την οικογένειά σου ή την ανθρωπότητα, και θα μπορούσες να διαλέξεις μόνο ένα; Είναι μια σύγχρονη βιβλική ιστορία.» λέει ο Σιάμαλαν.

Μια ιστορία αγάπης αρκεί για να αποδείξει ότι ο η ανθρωπότητα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Η έννοια της οικογένειας είναι κεντρική σε μεγάλο μέρος της φιλμογραφίας του Σιάμαλαν. «Η μόνη σταθερά στις ταινίες του είναι ότι επικεντρώνονται γύρω από μια οικογένεια και υπάρχει ένα συναισθηματικό ταξίδι που κάνουν οι ήρωες και οι θεατές σε όλες του τις ταινίες» λέει ο παραγωγός Μαρκ Μπίενστοκ, που έχει κάνει πέντε ταινίες με τον Σιάμαλαν. «Του αρέσει επίσης να βάζει στον εαυτό του προκλήσεις και αυτή η ταινία του έβαλε μια πολύ μεγάλη: μια ταινία σχεδόν εξ ολοκλήρου γυρισμένη σε έναν εσωτερικό χώρο».

Αυτό ήταν το συναρπαστικό μέρος της πρόκλησης: «Μπορώ να κάνω μια ταινία για μια πολύ τρομαχτική ‘Επιλογή της Σόφι’ και μπορώ να συμπαρασύρω το κοινό;». Τίποτα στην ιστορία δεν είναι άσπρο ή μαύρο και σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες – και το κοινό – θα κληθούν να αμφισβητήσουν όσα νόμιζαν ότι ήξεραν και να δοκιμάσουν τις πεποιθήσεις τους στην διάρκεια της ταινίας, καθώς η ένταση και όσα διακυβεύονται, συσσωρεύονται.

Θρίλερ. Παίζουν: Ντέιβ Μπατίστα, Μπεν Όλντριτζ, Τζόναθαν Γκροφ, Νίκι Αμούκα- Μπερντ, Άμπι Κουίν και Ρούπερτ Γκριντ

Σενάριο: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν Στιβ Ντέζμοντ και Μάικλ Σέρμαν. Bασισμένο στο bestseller «The Cabin at the End of the World» του Πολ Τρέμπλεϊ

Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Παραγωγή: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Μαρκ, Άσγουιν Ραζάν

Εκτέλεση Παραγωγής: Στίβεν Σνάιντερ, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος και Άσλεϊ Φοξ.