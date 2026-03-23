«Υπάρχει μια γνωστή παρουσιάστρια που είδε τον Γιώργο Τσαγκαράκη να πουλάει το βραχιόλι της», είπε η Λόλα Νταΐφά

Ακόμα μία αποκάλυψη για τη δράση του Γιώργου Τσαγκαράκη αποφάσισε να κάνει η Λόλα Νταϊφά, αναφέροντας εκτός από τα δικά της σκουλαρίκια που είχε να πωλούνται στην εκπομπή του και μία γνωστή παρουσιάστρια είδε να βγαίνει σε πλειστηριασμό ένα βραχιόλι της.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, είναι ένας από τους πιο γνωστούς γκαλερίστες της Ελλάδας. Έτσι, η είδηση ότι την Παρασκευή (20.03.2026) το ελληνικό FBI του πέρασε χειροπέδες προκάλεσε έκπληξη στους καλλιτεχνικούς κύκλους, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν οι αρχές ερευνούν τον «δρόμο» του χρήματος μετά τη σύλληψη. Το πρωί της Δευτέρας (23.03.2026) η Λόλα Νταϊφά μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ανέφερε την ιστορία της παρουσιάστριας.

«Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει μάλιστα και μια κυρία από την τηλεόραση γνωστή, η οποία όμως δε θέλει, θέλει να κινηθεί με το δικό της τρόπο. Εμένα μου είπε ότι έχει πρόβλημα. Είδε κι αυτή το βραχιόλι της να το πουλάει η ίδια εκπομπή στην τηλεόραση, ο ίδιος γκαλερίστας. Μιλάμε για μία παρουσιάστρια», αποκάλυψε η Λόλα Νταϊφά.

Παράλληλα, η Λόλα Νταϊφά μίλησε ξανά και για τη δική της περιπέτεια με ένα ζευγάρι κλεμμένα σκουλαρίκια, τα οποία πουλούσε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στην εκπομπή του.

«Μία μέρα καθόμουνα και μετέφραζα κάτι. Και την ώρα που σηκώνω τα μάτια μου, βλέπω τα σκουλαρίκια μου. Και λέω δεν είναι δυνατόν, δεν είμαι στα καλά μου, επειδή είχα σοκαριστεί αφάνταστα από την κλοπή, γιατί ήταν μεγάλη κλοπή και στο τέλος βλέπω ότι δεν είναι οράματα αλλά είναι τα σκουλαρίκια μου, πραγματικά», είπε.

«Για αυτά είχα δώσει εγώ το σχέδιο και είχαν φτιαχτεί μόνο για μένα. Και πήγανε και βρήκε η αστυνομία τον χρυσοχόο που τους έδειξε ποιος είναι και μόλις τα είδε αυτός, χωρίς να ξέρει ότι είναι αστυνομικοί και αυτά, λέει “αυτά είναι τα δικά μου, τα γνωρίζω και από τα κουμπώματα”. Πήρα στην εκπομπή και λέω μη συνεχίζετε, γιατί είναι τα κλεμμένα τα δικά μου. Και τα απέσυραν», πρόσθεσε.

Η Λόλα Νταϊφά συνέχισε την αφήγησή της λέγοντας: «Μετά από κάποιους μήνες, πέντε μήνες, τα ξαναβλέπω μπροστά μου τα σκουλαρίκια. Πήρα τηλέφωνο για να πλειοδοτήσω. Άρχισα λοιπόν, αφού ήξερα ότι δεν υπάρχουν τα σκουλαρίκια, γιατί ήξερα ότι τα ‘χει η αστυνομία, τηλεφωνώ και λέω άρχισα το κόντρα κόλπο. Άρχισα εγώ 500, 1.000, τέλος πάντων σε κάποιο σημείο, δεν ξέρω πού, μπορεί να φτάσαμε και πάρα πάνω από την αξία των σκουλαρικιών, μου λέει “τα πήρατε”». Την επόμενη μέρα, κατά τις 9:30-10:00, με παίρνουν τηλέφωνο. “Είμαστε από την γκαλερί, μην έρθετε να πάρετε τα σκουλαρίκια”. Λέω “γιατί;” “Γιατί δεν τα έχουμε εμείς, τα έχει η αστυνομία”». Λέω “είδατε; Είναι τα κλεμμένα μου που έλεγα”. Τακ, μου κλείνουν το τηλέφωνο.

Όσο για το πώς βρέθηκαν τα σκουλαρίκια της στα χέρια του γνωστού γκαλερίστα, υπογράμμισε: «Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω σενάρια, αλλά το πιο λογικό είναι ότι από κάπου θα τα αγόρασε. Δεν ξέρω τι τα έκανε, αλλά από κάπου θα τα βρήκε».