ΖΕΤΑ ΔΟΥΚΑ: Η γνωστή ηθοποιός μοιράζεται συχνά στιγμές από την προσωπική της ζωή με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μία πολύ ξεχωριστή μέρα ήταν η χτεσινή για τη Ζέτα Δούκα, καθώς η κόρη της έγινε πέντε χρονών! Η αγαπημένη ηθοποιός τρέφει τεράστια αδυναμία στο κοριτσάκι της και όπως ήταν επόμενο δεν θα μπορούσε να μην της κάνει έκπληξη την πιο εντυπωσιακή τούρτα γενεθλίων.

Μπορεί να είμαστε εν μέσω πανδημίας και να μη μπόρεσε να φέρει τους φίλους της, ωστόσο η Ζέτα Δούκα γιόρτασε τα γενέθλια της κόρης της μαζί με τον σύζυγό της, Μιχάλη Χατζηαντωνά, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στα social media.

Στη λεζάντα έγραψε το τραγούδι που άκουγε στο μαιευτήριο, όταν έφερε στον κόσμο τη Θάλεια της:

“When the moon hits your eye like a big pizza pie, that’s amore

When the world seems to shine like you’ve had too much wine, that’s amore

Bells will ring ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you’ll sing, “Vita bella”

Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella

When the stars make you drool just like a pasta e fazool, that’s amore

When you dance down the street with a cloud at your feet, you’re in love

When you walk in a dream but you know you’re not dreaming signore

Scuzzi me, but you see, back in old Napoli that’s amore

Γεννήθηκες υπό τον ήχο αυτού του τραγουδιού, που έπαιζε για εκατοστή φορά στο cd που είχαμε γράψει ειδικά για το μαιευτήριο…. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι πιο ταιριαστό! Σε λατρεύουμε αγάπη μας!”.