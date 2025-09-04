Ζέτα Μακρυπούλια: Στους Αρκιούς η παρουσιάστρια – «Αυτά τα νερά θα με συντροφεύουν όλο το χειμώνα»

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει η Ζέτα Μακρυπούλια.

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα και γεμίζει τις μπαταρίες της ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Η Ζέτα Μακρυπούλια βρέθηκε στους Αρκιούς και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένες ωραίες εικόνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλό Σεπτέμβρη να έχουμε παιδιά! Αυτά τα νερά, αυτές οι βουτιές, αυτά τα μέρη θα με συντροφεύουν όλο το χειμώνα! Ελπίζω να κρατήσατε κι εσείς στιγμές, ώστε να ανατρέξει το μυαλό, όταν πιεστεί ή δυσκολευτεί από την καθημερινότητα…», έγραψε η Ζέτα Μακρυπούλια.

View this post on Instagram A post shared by @zeta_makripoulia_official

Η Ζέτα Μακρυπούλια ετοιμάζεται να επανέλθει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις της, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια και εικόνες που την έκαναν να γεμίσει τις μπαταρίες της.