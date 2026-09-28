Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η μεγαλύτερη αλλαγή συχνά ξεκινά όταν σταματάς να πιέζεις τα πράγματα. Η πρόσφατη Πανσέληνος άφησε σκέψεις που χρειάζονται τον χρόνο τους να καταλαγιάσουν, ενώ η Σελήνη στο ζώδιό σου σε επαναφέρει σταδιακά στις ουσιαστικές σου ανάγκες.

Ταυτόχρονα, ο Άρης ενεργοποιεί τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Είναι πιθανό να νιώσεις την ανάγκη να αλλάξεις έναν χώρο, να τακτοποιήσεις μια εκκρεμότητα ή να θέσεις επιτέλους ένα όριο. Κάν’ το όμως με ψυχραιμία, χωρίς να σε παρασύρει ο θυμός.

Δίδυμοι: Μια φαινομενικά ασήμαντη συζήτηση ενδέχεται να ανοίξει απρόσμενες πόρτες. Μετά τα πρόσφατα ξεκαθαρίσματα της Πανσελήνου, αποκτάτε μια διαφορετική οπτική για ανθρώπους, σχέσεις και συμφωνίες.

Ο Άρης στον Λέοντα ενισχύει την πνευματική σας ταχύτητα και τη φωνή σας, ωθώντας σας να επικοινωνήσετε, να μάθετε, να κινηθείτε και να κυνηγήσετε μια ιδέα. Προσοχή όμως στις υπερβολές των λόγων σας. Παράλληλα, ένα μήνυμα από το παρελθόν ίσως σας επιφυλάσσει μια έκπληξη.

Καρκίνος: Δεν χρειάζεται να αποδείξεις τη δύναμή σου σε κανέναν. Η ανάγκη σου τώρα είναι να νιώσεις σταθερότητα. Η πρόσφατη Πανσέληνος σε οδήγησε να επανεκτιμήσεις τι έχει πραγματική αξία για σένα.

Ο Άρης στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και την προσωπική σου ασφάλεια. Ενδέχεται να βρεις νέους τρόπους για αύξηση εσόδων ή να λάβεις αποφάσεις που θωρακίζουν τους πόρους σου. Πρόσεξε όμως να μην παρασυρθείς σε περιττά έξοδα από μια στιγμιαία επιθυμία.

Λέων: Κάτι αλλάζει στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τον εαυτό σου. Με τον Άρη να περνά στο ζώδιό σου, αποκτάς ξαφνικά μεγαλύτερη τόλμη να διεκδικήσεις χώρο, χρόνο και την προσοχή που σου αναλογεί.

Η πρόσφατη Πανσέληνος πιθανόν σου έδειξε καθαρά ποιους ανθρώπους αξίζει να κρατήσεις δίπλα σου και ποιοι στόχοι πλέον δεν σε εκφράζουν. Τώρα είναι η στιγμή να αναλάβεις δράση. Ένα προσωπικό εγχείρημα, ένα νέο φλερτ ή μια δημιουργική ιδέα μπορούν να σου χαρίσουν ξανά τον ενθουσιασμό. Πρόσεξε μόνο να μη συγχέεις την αυτοπεποίθηση με την επιβολή.

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