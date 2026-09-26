Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η ανάγκη για ξεκούραση και εσωτερική ηρεμία γίνεται πιο έντονη αυτή την περίοδο. Η Πανσέληνος ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό σου κόσμο και μπορεί να φέρει στην επιφάνεια συναισθήματα που παρέμεναν κρυμμένα.

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Ένα θέμα εργασίας ή υγείας, αλλά και μια κατάσταση που εξελισσόταν παρασκηνιακά, μπορεί να φτάσει σε κορύφωση. Μην πιέσεις τον εαυτό σου να πάρει οριστικές αποφάσεις. Άφησε λίγο χρόνο να περάσει και πρόσεξε να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα πραγματικά αντέχεις.

Δίδυμοι: Μια φιλία, μια γνωριμία ή ένα σχέδιο που μοιράζεσαι με άλλους μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη συναισθηματική σημασία. Η Πανσέληνος φωτίζει τον κοινωνικό σου κύκλο και αποκαλύπτει τι πραγματικά περιμένεις από τους ανθρώπους γύρω σου.

Μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις ή μια συνειδητοποίηση σχετικά με ένα πρόσωπο ή έναν στόχο που έχεις για το μέλλον. Η ανάγκη σου να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου γίνεται πιο έντονη. Μην πιέσεις καταστάσεις· άφησέ τες να εξελιχθούν φυσικά.

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Καρκίνος: Ένα επαγγελματικό ζήτημα μπορεί να φτάσει σε σημείο κορύφωσης και να σε αναγκάσει να δεις διαφορετικά την πορεία σου. Η Πανσέληνος φωτίζει την καριέρα, τη δημόσια εικόνα και τη θέση που έχεις κατακτήσει. Μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις ή μια εξέλιξη που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς.

Παράλληλα, χρειάζεται να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την οικογένεια. Απόφυγε τις έντονες αντιδράσεις και μην αποκαλύψεις προσωπικές πληροφορίες πριν είσαι απολύτως βέβαιος/η για τις προθέσεις των άλλων.

Λέων: Η ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου γίνεται ιδιαίτερα έντονη. Η Πανσέληνος σε ωθεί να δεις τη ζωή από διαφορετική οπτική και μπορεί να φέρει εξελίξεις σε ένα σχέδιο, μια επικοινωνία, μια πληροφορία ή ένα εγχείρημα που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κάτι μπορεί να ανθίσει περισσότερο απ’ όσο περίμενες, ενώ μια συναισθηματική αλήθεια σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις. Είναι στιγμή να απομακρυνθείς λίγο από τη ρουτίνα και να επιτρέψεις στον εαυτό σου να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

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