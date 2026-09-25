Αιμίλιος Χειλάκης: «Δεν θα κατέβω στις εκλογές»

Ο Αιμίλιος Χειλάκης έδωσε μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να πολιτευτεί. Σημειώνεται ότι ο γνωστός ηθοποιός τον προηγούμενο Μάιο είχε παρουσιάσει μαζί με τη Μαριάννα Τουμασάτου την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση της ΕΛΑΣ.

Την Παρασκευή (25.09.2026) ο καταξιωμένος καλλιτέχνης βρέθηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για όλα στη Σίσσυ Χρηστίδου. Ο Αιμίλιος Χειλάκης μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι δε σκοπεύει να πολιτευτεί.

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«Έχει κατηγορηθεί μια ολόκληρη γενιά πολιτικών, οι οποίοι χάσανε, άρα η Ελλάδα πρέπει να κερδίζει από εδώ και πέρα, αυτό είναι το κέρδος. Άριστος είναι αυτός ο οποίος τα κατάφερε και όχι αυτός που είναι ικανός. Ξέρεις, είναι διαφορετική η αριστεία του ικανού και διαφορετική η αριστεία αυτού που τα έχει καταφέρει. Γιατί εγώ θέλω τον άριστο γιατρό να με χειρουργήσει. Κακή ώρα με αυτά που συνέβησαν τον τελευταίο καιρό. Τον άριστο γιατρό θα θέλω να με προσέξει», δήλωσε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Αριστεία είναι η ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να φέρει εις πέρας το λειτούργημά του. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου άριστο ηθοποιό. Όμως δε θεωρώ ότι επειδή είμαι άριστος ηθοποιός, είμαι ο καλύτερος όλων. Έχω ξεφύγει από αυτό το εφηβικό που θες να γίνεις ηθοποιός, να γίνεις ο καλύτερος ηθοποιός του κόσμου. Και ποιος χ@στ@κ@; Χίλια συγγνώμη και για την ώρα που μιλάμε. Δεν πειράζει κανέναν. Το ζήτημα είναι είσαι ένας χρήσιμος ηθοποιός; Σε θέλουν οι άλλοι να ξαναδουλέψουν μαζί σου; Ο κόσμος όταν ανεβάζεις τα έργα σου έρχεται, τα απολαμβάνει, σκέφτεται, ξεκινάει αυτό που λέγεται ψυχαγωγία; Άρα δηλαδή συμμετέχεις σε κάτι το οποίο είναι, είναι δόκιμο για τους άλλους. Ε, αυτό λοιπόν που συζητάς αυτή τη στιγμή είναι ότι θα έπρεπε ένα κράτος να προσέχει, όχι να αναλάβει το σβήσιμο της πυρκαγιάς, να προσέχει να μη συμβεί η πυρκαγιά.

Συζητάγαμε φέτος τώρα με τα παιδιά του κλιμακίου Κυθήρων για το τι πρέπει να γίνει για τις πυρκαγιές. Λέει μετά τις πυρκαγιές τις περσινές ξεκινήσαμε να κάνουμε τα πράγματα, μας δόθηκε εντολή, μας δόθηκαν και τα μέσα να κάνουμε τα πράγματα που θα έπρεπε να έχουν συμβεί πριν τις πυρκαγιές. Αυτό λοιπόν για το κράτος των αρίστων, για το επιτελικό κράτος, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι παράσημο. Είναι ένα αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Είναι θέμα poke. Να κάνεις ένα έτσι στον ώμο των υπευθύνων και να πεις “προσέξτε, κινδυνεύουν ζωές, κινδυνεύουν περιουσίες”. Ξέρετε, δεν είναι δεν πεθάνανε κόσμος στις πυρκαγιές. Δηλαδή δεν έγινε ένα καινούριο Μάτι για να μας την πέσουν πάνω και ό,τι αντιπολίτευση έκανε η Νέα Δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ να συμβεί από τα άλλα κόμματα στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Είναι το να προστατευτεί η Ελλάδα, να μη συμβεί το κακό. Θα μου πεις πάντα συμβαίνει το κακό. Ναι. Η πρόθεση για την πρόληψη είναι αυτή η οποία θα δώσει την ασφάλεια», δήλωσε ακόμα ο Αιμίλιος Χειλάκης.

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«Δεν θα κατέβω στις εκλογές. Πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες. Ο καθένας να λέει τη γνώμη του. Αν αυτή αντιπολιτεύεται μια κυβερνούσα κατάσταση, δυστυχώς δε φταίει αυτός που λέει τη γνώμη του. Ίσως φταίει η κυβερνούσα κατάσταση, η οποία δεν δημιουργεί το πεδίο για τα πράγματα να είναι ομαλά. Δεν μπορείς να έχεις, ας πούμε, υπουργούς οι οποίοι έχουν γίνει χορηγοί ξαφνικά και influencer, φτιάχνουνε περιεχόμενο. Δεν κάνει καλό στον υπουργό. Είσαι υπουργός», ξεκαθάρισε στη συνέχεια.

«Δε θέλω ρε παιδιά να μιλήσω πραγματικά, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι οι περισσότεροι υπουργοί αυτή τη στιγμή προσπαθούν λόγω προεκλογικής περιόδου να αποδείξουν πόσο σπουδαίοι είναι. Δε, αυτοί που κραυγάζουν περισσότερο είναι αυτοί που δεν θέλουν να ακούσουν τους άλλους. Δεν κραυγάζουν για να ακουστούν. Κραυγάζουν για να μην ακούγονται οι δίπλα. Αυτό δεν είναι πολιτική.», πρόσθεσε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

«Μην κάνουμε διαφήμιση σε ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε δυσφήμιση σε συμπεριφορά. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Ας πούμε τώρα, έχετε καλέσει τον Αιμίλιο Χειλάκη. Επ’ αφορμής της παράστασής του, που θα μιλήσει γι’ αυτήν, σας λέει τη θέση του. Αν όλοι λέγαμε τη θέση μας, η αποχή από τις εκλογές θα ήταν στο ελάχιστο και εκεί θα είχαμε άλλες προσλαμβάνουσες στο ποιο θα ήταν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Βολεύει όμως να λέμε “έλα μωρέ, ίδιοι είναι. Έλα μωρέ τώρα ο Χειλάκης μιλάει για πολιτική που είναι στην πρώτη γραμμή της ελληνικής τηλεόρασης και κάθεται και μιλάει. Άρα είναι συστημικός. Τον πήρανε για να τα λέει”. Έτσι έχει φτάσει να λέγεται η κάθε προσπάθεια να μιλήσεις ότι είσαι συστημικός. Όχι.

Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύω, βγάζω το ψωμί μου, δίνω ψωμί σε άλλους. Είμαι επιτυχημένος σε αυτό που κάνω και προσπαθώ μέσα από αυτό να πω τη γνώμη μου», κατέληξε ο Αιμίλιος Χειλάκης.