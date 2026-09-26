Συναυλία Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ο απόλυτος οδηγός για το απόλυτο μουσικό γεγονός της χρονιάς

Το «φαινόμενο» Άννα Βίσση σε μερικές μόλις ώρες θα αποδείξει σε θαυμαστές και haters τον λόγο που έχει το προσωνύμιο της απόλυτης σταρ. Το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) η διάσημη τραγουδίστρια θα κατακλύσει – για πρώτη φορά με δική της συναυλία – τη σκηνή του ΟΑΚΑ, παρουσιάζοντας το απόλυτο μουσικό γεγονός της χρονιάς που υπόσχεται να αφήσει εποχή.
Τα τελευταία χρόνια, η Άννα Βίσση μεσουρανεί τόσο στα ραδιόφωνα με τις μεγάλες επιτυχίες όσο και στην αθηναϊκή νύχτα, ενώ ταυτόχρονα κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποδίδει στο κοινό την αγάπη και την αφοσίωση που της δείχνουν εδώ και πέντε δεκαετίες. Έτσι δίνει επικές συναυλίες! Τα δύο προηγούμενα χρόνια, η διάσημη καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο, το 2024 δίνοντας μία και το 2025 δίνοντας δύο sold out φαντασμαγορικά σόου.
Φέτος, η απόλυτη θα ανέβει στην εντυπωσιακή σκηνή του ΟΑΚΑ, κατακτώντας ακόμα ένα όνειρο, που έγινε στόχος και ύστερα πραγματικότητα. Ωστόσο αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται εκεί.
Η Άννα Βίσση είχε τραγουδήσει στο παρελθόν στο ΟΑΚΑ σε δύο πολύ σημαντικές στιγμές της καριέρας της. Η πρώτη ήταν το 2004, στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Η δεύτερη ήταν στη φιλανθρωπική συλλογική συναυλία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού το 2011, όπου είχε εμφανιστεί στο stage μαζί με άλλους τραγουδιστές.
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Απόψε το βράδυ οι προβολείς στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ανάψουν και η σκηνή θα γεμίσει με την εμβληματική παρουσία της.
Οι στίχοι που αγγίζουν καρδιές και η λατρεία του κόσμου
Από τα πιο πρόσφατα τραγούδια «Όχι γιατί», «Αιγαίο», «Σε περίπτωση που» και «Λεκές» μέχρι τα διαχρονικά και κλασικά «Δώδεκα», «Εκατομμύρια», «Τρένο» και «Λάμπω», η Άννα Βίσση ερμηνεύει με πάθος και ένταση τον κάθε στίχο, προσφέροντας ένα σαρωτικό υπερθέαμα στους θαυμαστές της.
Στα περισσότερα κομμάτια της οι στίχοι λένε πολλά, ενώ σε άλλα κρύβουν ακόμα περισσότερα…
Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που κυκλοφορεί το σλόγκαν «Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βίσση». Έρωτες, χωρισμοί, εντάσεις, αγάπες και συναισθήματα – φανερά και κρυφά – ξεπηδούν από τους στίχους των κομματιών της και ριζώνουν για τα καλά στις καρδιές του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι θαυμαστές της την ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια.
Απόψε θα φτάσουν στο ΟΑΚΑ άνθρωποι κάθε ηλικίας και από κάθε γωνιά της Ελλάδας – αλλά και της Κύπρου φυσικά, γενέτειρας της τραγουδίστριας.
Η συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 και οι πόρτες θα ανοίξουν για το κοινό 4 ώρες νωρίτερα, στις 17:00.
Όσα θα συμβούν στο stage
Η Άννα Βίσση εδώ και πολλούς μήνες σχεδιάζει ένα φαντασμαγορικό σόου που θα μείνει για καιρό χαραγμένο στη μνήμη όσων το ζήσουν, με τη βοήθεια της εταιρείας παραγωγής της συναυλίας, της D&A Productions. Μάλιστα, έχει γίνει γνωστό ότι η συναυλία έχει κοστίσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε, περισσότεροι από 400 άνθρωποι εργάστηκαν εντατικά ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη στιγμή που η Άννα Βίσση θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ.
Όταν το απόλυτο μουσικό γεγονός της χρονιάς ξεκινήσει, μία περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών, που έχει τοποθετηθεί ακριβώς στο κέντρο του σταδίου, θα γεμίσει με τη μελωδική φωνή της Άννας Βίσση. Σκοπός της είναι να προσφέρει τέλεια οπτική επαφή σε όλα τα διαζώματα και τις κερκίδες του σταδίου. Η διάσημη τραγουδίστρια θα κινείται συνεχώς πάνω στη σκηνή, προσφέροντας στον κόσμο ένα μοναδικό σόου και ερμηνεύοντας τα πιο αγαπημένα τραγούδια της.
Ο διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής μίλησε στο «Live You» για την τελική πρόβα της Άννας Βίσση την Παρασκευή (25.09.2026).
Η Άννα Βίσση θα έχει μαζί της την μπάντα της, η οποία τη συνοδεύει εδώ και χρόνια στις εμφανίσεις της. Στην ομάδα τους έχει προστεθεί και ο κιθαρίστας, ο Σάκης Ντόβολης.
Τη συναυλία θα ανοίξει ο dj και παραγωγός Argy, ο οποίος έχει κάνει σημαντικά βήματα στην καριέρα του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και θα αρχίσει το μεγάλο πάρτι για λογαριασμό της Άννας Βίσση με την ηλεκτρονική του μουσική και παρασύροντας το κοινό. Επίσης, η Άννα Βίσση θα μοιραστεί τη σκηνή και με την Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Οριάνθη Παναγάρη, η οποία είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου, όπως τον Μάικλ Τζάκσον. Εν τω μεταξύ, η στιλίστρια της Μαντόνα θα ντύσει την Άννα Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
Σημειώνεται ότι την ώρα που το κοινό θα φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο θα πάρει δωρεάν ειδικά LED βραχιολάκια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, την ώρα της συναυλίας προκειμένου να «φωτίσουν» τη νύχτα και να κάνουν την ατμόσφαιρα μαγική.
Επίσης, οι γιγαντοοθόνες του σταδίου θα προβάλλουν ένα ειδικά σχεδιασμένο AI οπτικό αφιέρωμα που θα αλληλεπιδρά με την κίνηση της τραγουδίστριας και ο κόσμος θα παρακολουθήσει ένα flashback στα 50 χρόνια της καριέρας της Άννας Βίσση.
Μερικές ώρες πριν από τη μεγάλη της συναυλία, η Άννα Βίσση θέλησε να δώσει μια… γεύση από τις εκπλήξεις που ετοιμάζει για το κοινό της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok βίντεο από τις πρόβες.
«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες… Eλπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα τ’ αντιμετωπίσω ότι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», είχε πει συγκινημένη στους θαυμαστές της η Άννα Βίσση.