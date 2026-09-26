Συναυλία Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ο απόλυτος οδηγός για το απόλυτο μουσικό γεγονός της χρονιάς

Οι στίχοι που αγγίζουν καρδιές και η λατρεία του κόσμου

Από τα πιο πρόσφατα τραγούδια «Όχι γιατί», «Αιγαίο», «Σε περίπτωση που» και «Λεκές» μέχρι τα διαχρονικά και κλασικά «Δώδεκα», «Εκατομμύρια», «Τρένο» και «Λάμπω», η Άννα Βίσση ερμηνεύει με πάθος και ένταση τον κάθε στίχο, προσφέροντας ένα σαρωτικό υπερθέαμα στους θαυμαστές της.

Στα περισσότερα κομμάτια της οι στίχοι λένε πολλά, ενώ σε άλλα κρύβουν ακόμα περισσότερα…

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που κυκλοφορεί το σλόγκαν «Ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βίσση». Έρωτες, χωρισμοί, εντάσεις, αγάπες και συναισθήματα – φανερά και κρυφά – ξεπηδούν από τους στίχους των κομματιών της και ριζώνουν για τα καλά στις καρδιές του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που οι θαυμαστές της την ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια.

Απόψε θα φτάσουν στο ΟΑΚΑ άνθρωποι κάθε ηλικίας και από κάθε γωνιά της Ελλάδας – αλλά και της Κύπρου φυσικά, γενέτειρας της τραγουδίστριας.

Η συναυλία της Άννας Βίσση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00 και οι πόρτες θα ανοίξουν για το κοινό 4 ώρες νωρίτερα, στις 17:00.

Όσα θα συμβούν στο stage

Η Άννα Βίσση εδώ και πολλούς μήνες σχεδιάζει ένα φαντασμαγορικό σόου που θα μείνει για καιρό χαραγμένο στη μνήμη όσων το ζήσουν, με τη βοήθεια της εταιρείας παραγωγής της συναυλίας, της D&A Productions. Μάλιστα, έχει γίνει γνωστό ότι η συναυλία έχει κοστίσει περισσότερα από 7 εκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε, περισσότεροι από 400 άνθρωποι εργάστηκαν εντατικά ώστε να είναι όλα έτοιμα για τη στιγμή που η Άννα Βίσση θα ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Όταν το απόλυτο μουσικό γεγονός της χρονιάς ξεκινήσει, μία περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών, που έχει τοποθετηθεί ακριβώς στο κέντρο του σταδίου, θα γεμίσει με τη μελωδική φωνή της Άννας Βίσση. Σκοπός της είναι να προσφέρει τέλεια οπτική επαφή σε όλα τα διαζώματα και τις κερκίδες του σταδίου. Η διάσημη τραγουδίστρια θα κινείται συνεχώς πάνω στη σκηνή, προσφέροντας στον κόσμο ένα μοναδικό σόου και ερμηνεύοντας τα πιο αγαπημένα τραγούδια της.

Ο διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής μίλησε στο «Live You» για την τελική πρόβα της Άννας Βίσση την Παρασκευή (25.09.2026).

Η Άννα Βίσση θα έχει μαζί της την μπάντα της, η οποία τη συνοδεύει εδώ και χρόνια στις εμφανίσεις της. Στην ομάδα τους έχει προστεθεί και ο κιθαρίστας, ο Σάκης Ντόβολης.

H Άννα Βίσση πάντα τα δίνει όλα στη σκηνή / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Τη συναυλία θα ανοίξει ο dj και παραγωγός Argy, ο οποίος έχει κάνει σημαντικά βήματα στην καριέρα του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και θα αρχίσει το μεγάλο πάρτι για λογαριασμό της Άννας Βίσση με την ηλεκτρονική του μουσική και παρασύροντας το κοινό. Επίσης, η Άννα Βίσση θα μοιραστεί τη σκηνή και με την Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Οριάνθη Παναγάρη, η οποία είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου, όπως τον Μάικλ Τζάκσον. Εν τω μεταξύ, η στιλίστρια της Μαντόνα θα ντύσει την Άννα Βίσση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Σημειώνεται ότι την ώρα που το κοινό θα φτάσει στο Ολυμπιακό Στάδιο θα πάρει δωρεάν ειδικά LED βραχιολάκια, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια, την ώρα της συναυλίας προκειμένου να «φωτίσουν» τη νύχτα και να κάνουν την ατμόσφαιρα μαγική.

Επίσης, οι γιγαντοοθόνες του σταδίου θα προβάλλουν ένα ειδικά σχεδιασμένο AI οπτικό αφιέρωμα που θα αλληλεπιδρά με την κίνηση της τραγουδίστριας και ο κόσμος θα παρακολουθήσει ένα flashback στα 50 χρόνια της καριέρας της Άννας Βίσση.

Μερικές ώρες πριν από τη μεγάλη της συναυλία, η Άννα Βίσση θέλησε να δώσει μια… γεύση από τις εκπλήξεις που ετοιμάζει για το κοινό της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok βίντεο από τις πρόβες.

Οι αλλαγές του ΗΣΑΠ λόγω της συναυλίας

Λόγω της συναυλίας της Άννας Βίσση ο ΗΣΑΠ παρατείνει τη λειτουργία του το βράδυ του Σαββάτου προκειμένου να εξυπηρετηθεί το κοινό.

Τα τελευταία δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

από Πειραιά προς Κηφισιά στη 01:15

από Πειραιά προς Αττική στη 01:30

από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 01:56

από Κηφισιά προς Πειραιά στις 02:00

από Ειρήνη προς Πειραιά στις 02:09

Επίσης το Σάββατο θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ.

Οι συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση για δύο συνεχόμενες χρονιές άφησε το δικό της στίγμα στο Καλλιμάρμαρο.

Τον Οκτώβριο του 2024, 65.000 θεατές παρακολούθησαν την επική συναυλία της, η οποία θεωρήθηκε το μεγάλο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Έναν χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2025 η Άννα Βίσση έδωσε δύο συνεχόμενες sold out συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, συγκεντρώνοντας συνολικά πάνω από 130.000 θεατές.

«Αυτό που δίνετε απόψε είναι δώρο ζωής. Έχω μπροστά μου, στην αγκαλιά μου, όλες τις ηλικίες… Eλπίζω να έχω τη δύναμη να μου ξανασυμβεί ωστόσο θα τ’ αντιμετωπίσω ότι μου συμβαίνει για τελευταία φορά. Θέλετε να γράψουμε ιστορία πάλι;», είχε πει συγκινημένη στους θαυμαστές της η Άννα Βίσση.