Η Σίσσυ Χρηστίδου πήγε στα Χανιά – Οι διακοπές της παρουσιάστριας συνεχίζονται

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας συνεχίζει να απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία μετά από πολλές μέρες στην Κέρκυρα πήγε στη Μύκονο, ενώ τα τελευταία εικοσιτετράωρα η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στα Χανιά.

Μάλιστα, τη Δευτέρα (03.08.2026) ανέβασε στο Instagram δύο φωτογραφίες, στις οποίες βρίσκεται σε μία αιώρα, δίπλα στη θάλασσα. Η Σίσσυ Χρηστίδου φοράει ένα μπλε μπικίνι και απολαμβάνει τον ήλιο.

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Η γνωστή παρουσιάστρια αυτή τη φορά κάνει διακοπές στην Κρήτη μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Η οικοδέσποινα της επιτυχημένης εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» κάνει διακοπές μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο και τον Κωνσταντίνο Βασάλο. Στην παρέα είναι και η φίλη και κουμπάρα, Χριστίνα Κοντοβά. Η Σίσσυ Χρηστίδου ανέβασε μία πόζα από μία βραδινή τους έξοδο.

«Ήρθαμε οι πρώτοι», έγραψε στη φωτογραφία της ανάρτησής της.

H ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου

Σημειώνεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται σε σχέση με τον επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο τους τελευταίους μήνες. Ο 35χρονος διατηρεί 3 εστιατόρια στην Κέρκυρα. Όπως φαίνεται από τις αναρτήσεις του, λατρεύει τα ταξίδια στον ελεύθερο χρόνο του και παρακολουθεί από κοντά αγώνες του Ολυμπιακού.