Κατερίνα Λιόλιου: Το πρώτο story στο Instagram μετά το beef με το Romeo

Η Κατερίνα Λιόλιου μέχρι πριν από μερικές ημέρες εμφανιζόταν στο νυχτερινό κέντρο Romeo, ωστόσο φαίνεται ότι αυτή η συνεργασία δεν έληξε και με τον πιο ομαλό τρόπο.

Τη Δεύτερα (03.08.2026) στην επίσημη σελίδα του Romeo στο Instagram, δημοσιεύθηκε μία ανακοίνωση κατηγορώντας την Kατερίνα Λιόλιου για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Χωρίς ωστόσο να αναφέρουν το όνομα της ταλαντούχας τραγουδίστριας. Στη συνέχεια εκείνη μέσω του περιβάλλοντός της φανέρωσε τη δική της αλήθεια ενώ λίγο αργότερα έκανε και το πρώτο story στο Instagram.

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Η Κατερίνα Λιόλιου έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media, χωρίς να αναφερθεί στην επίθεση που δέχθηκε από το νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανιζόταν.

Με τον τρόπο της έδειξε ότι συνεχίζει να προχωρά μπροστά, χωρίς τίποτα να την επηρεάζει, έχοντας ως μόνη προτεραιότητα τα επαγγελματικά της και τη άψογη σχέση της με το κοινό.

Έτσι η Κατερίνα Λιόλιου στο βίντεο που ανέβασε αναφέρθηκε στους επόμενους σταθμούς της επιτυχημένης περιοδείας της, «Λογαριασμός summer tour», που συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ελλάδα.

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«Τι κάνετε παιδιά; Ένα μικρό update όπως κάνουμε πάντα εμείς. Μετά από ένα πολύ ωραίο διήμερο στην Πάτρα, στο Volcano, όπου περάσαμε φανταστικά, τραγουδήσαμε και έγινε χαμός, επέστρεψα πολύ γεμάτη στην Αθήνα.

Τώρα το πρόγραμμα έχει Κρήτη», λέει στα videos που «ανέβασε», προσθέτοντας τις ημερομηνίες των εμφανίσεών της σε Χανιά (5 Αυγούστου), Ρέθυμνο (7 Αυγούστου) και Ηράκλειο (8 Αυγούστου).

Αν και επισήμως η τραγουδίστρια δεν πήρε θέση για την ανακοίνωση του Romeo, πηγές από το περιβάλλον της έκαναν λόγο για «αδικαιολόγητη και αήθη επίθεση».

Ταυτόχρονα, τόνισαν πως δεν υπήρχε συμφωνία για εμφανίσεις έως τον Ιανουάριο του 2027 αλλά μέχρι τέλος του Ιουλίου όπως και έγινε, ενώ πρόσθεσαν πως η Κατερίνα Λιόλιου είναι πάντα πιστή και συνεπής σε κάθε επαγγελματική της σχέση και υποχρέωση.