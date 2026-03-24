Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026  

Πώς θα είναι τη σημερινή μέρα; Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026; Τι προβλέπουν το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Η Σελήνη στον δεύτερο οίκο βοηθά στη συναισθηματική σταθερότητα και ενισχύει την ανάγκη για ασφάλεια. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να υπάρξει ένταση μέχρι να βρεθεί ο σωστός ρυθμός.

Οι πλανητικές επιρροές στρέφουν την προσοχή σε πρακτικά ζητήματα, ενώ οι άλλοι ίσως λειτουργούν αποσπασματικά ή δημιουργούν δυσκολίες. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φέρνει διαύγεια και ευθύνες, πιθανόν απέναντι σε τρίτους. Θέματα από το παρελθόν επιστρέφουν ζητώντας λύση και οριστικό κλείσιμο.

Δίδυμοι: Η Σελήνη στο ζώδιό σου ενισχύει την επαφή με τα συναισθήματα και την ανάγκη για έκφραση. Παράλληλα, υπάρχουν επαγγελματικές εξελίξεις που απαιτούν συγκέντρωση και σαφή στόχο. Η ανυπομονησία χρειάζεται έλεγχο, ιδιαίτερα απέναντι σε υποχρεώσεις.

Οι συμβουλές που δίνονται τώρα μπορεί να είναι χρήσιμες, ακόμη κι αν δεν είναι ευχάριστες. Επανέρχονται ευθύνες ή κοινωνικά ζητήματα, οδηγώντας σε ανάγκη αναδιοργάνωσης και ενίσχυσης της πειθαρχίας για μακροπρόθεσμη πρόοδο.

Καρκίνος: Η Σελήνη στον δωδέκατο οίκο στρέφει την προσοχή στην εσωτερική ισορροπία και στην ανάγκη για ξεκούραση. Η ενασχόληση με τη γνώση ή τη δημιουργία μπορεί να προσφέρει ικανοποίηση.

Ταυτόχρονα, αναδύονται ευθύνες που απαιτούν προσπάθεια και πειθαρχία. Η απόδοση και η συνέπεια βρίσκονται στο επίκεντρο, είτε ως εσωτερική ανάγκη είτε ως εξωτερική απαίτηση. Η σωστή διαχείριση της ενέργειας συμβάλλει στην πρόοδο.

Λέων: Η παρορμητικότητα σε οικονομικά ή συναισθηματικά ζητήματα χρειάζεται έλεγχο. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για καλύτερη κατανόηση επιθυμιών και στόχων. Νέες πληροφορίες ή εμπειρίες μπορούν να αλλάξουν την οπτική σου.

Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου ενισχύει τη σοβαρότητα και την ανάγκη σωστής αξιοποίησης του χρόνου. Ευνοούνται ουσιαστικές συζητήσεις και η πρακτική σκέψη. Η αποδοχή της πραγματικότητας οδηγεί σε πιο ώριμες αποφάσεις.

Παρθένος: Η Σελήνη στην κορυφή του χάρτη φέρνει στο προσκήνιο ευθύνες και υποχρεώσεις. Απαιτούνται υπομονή και συγκέντρωση στους στόχους. Η σύνοδος Ήλιου και Κρόνου φωτίζει θέματα σχέσεων ή οικονομικών, αναδεικνύοντας αδυναμίες.

Η ανάγκη για σαφή όρια γίνεται έντονη. Η ρεαλιστική προσέγγιση βοηθά στην αποδοχή ή την απόρριψη καταστάσεων. Η κατανόηση των δυνατών και αδύναμων σημείων οδηγεί σε πιο σωστές επιλογές.

