Ζώγια Σεβαστιανού: Πάντα απέφευγα το γάμο, το ένιωθα σαν μια θηλιά στο λαιμό μου

Συνέντευξη στην εφημερίδα «On Time» παραχώρησε η Ζώγια Σεβαστιανού. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το γάμο.

Η Ζώγια Σεβαστιανού μίλησε για την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί ενώ μίλησα και για την προσωπική της ζωή. «Πάντα απέφευγα το γάμο. Δεν ήταν κάτι που επιθυμούσα, ούτε κάτι που ονειρεύτηκα ποτέ», τόνισε η ηθοποιός.

Έχετε και την περιοδεία με τα «Σπασμένα Τακούνια». Τι σας λένε οι γυναίκες στην περιφέρεια μετά το τέλος της παράστασης;

Σε ένα σημείο της παράστασης απευθυνόμαστε στο κοινό και λέμε «ωραία, βρείτε μου μια γυναίκα που να πει ότι ο άντρας μου είναι έτσι όπως τον ονειρεύτηκα» και δεν σηκώνει το χέρι της καμία. Το λέμε κι εμείς μέσα στο έργο, «καμία», και γελάμε. Άντε, μία φορά να έχει σηκώσει το χέρι της μία (γέλια). Παίζω τη Νίτσα, τη μοδίστρα που έχει ράψει το νυφικό στην μπατσελορέτ.

Μια γυναίκα που δεν είχε εύκολη ζωή. Έχει τη δική της ιστορία, όπως και οι άλλες τρεις ηρωίδες (Ελένη Βαΐτσου, Βάσω Γουλιελμάκη και Βίκυ Κάβουρα), οι οποίες συναντιούνται τυχαία στην τουαλέτα ενός μπουζουξίδικου και μιλούν για τις ζωές τους με χιούμορ και ειλικρίνεια. Ο μοναδικός άντρας της παρέας, που τον υποδύεται ο Άγγελος Ανδριόπουλος, επηρεάζει καθοριστικά τις κουβέντες τους. Ο Βασίλης Θωμόπουλος έχει σκηνοθετήσει το έργο με μαεστρία.

Αγγίζει πολύ τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Είμαι πραγματικά χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτή τη σύγχρονη κωμωδία, όπου το γέλιο, οι ανατροπές και οι ανθρώπινες στιγμές μπλέκονται όμορφα και φτάνουν στον κόσμο με απλότητα και αλήθεια. Το καταλαβαίνουμε από το χειροκρότημα και απ’ όσα μας λένε μετά την παράσταση. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας.

Στη δική σας περίπτωση δεν υπήρξε κάποιος άντρας που να σας πείσει ότι αξίζει να τον παντρευτείτε;

Πάντα απέφευγα το γάμο. Δεν ήταν κάτι που επιθυμούσα, ούτε κάτι που ονειρεύτηκα ποτέ.

Έχετε δηλώσει πως η ιδέα του γάμου σάς φέρνει πανικό. Γιατί;

Το ένιωθα πιεστικό. Σαν μια θηλιά στο λαιμό μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς γιατί ένιωθα έτσι. Αυτό όμως δεν με εμπόδισε να συμβιώσω με συντρόφους. Απλώς, θεωρούσα περιττό να επισημοποιήσω μια σχέση στα χαρτιά. Έχω έναν 28χρονο γιο, τον Βάιο, αλλά χώρισα πολύ νωρίς, όπως συμβαίνει και σε παντρεμένους ανθρώπους. Για μένα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά.

Σας έχουν κάνει πρόταση γάμου;

Ναι, μου έχουν κάνει προτάσεις γάμου, αλλά τις απέφυγα τεχνηέντως (γέλια).