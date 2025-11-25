Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε νέα κοινή έξοδο σε ψαροταβέρνα του Πειραιά

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης προσπαθούν όπως φαίνεται να βάλουν τέλος στη φημολογία για κρίση στη σχέση τους. Για ακόμα μια φορά μετά το «πολιτικό διαζύγιο», οι δυο τους βγήκαν μαζί και μάλιστα φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης πήγαν βόλτα στο Χατζηκυριάκειο του Πειραιά και δείπνησαν σε γνωστή ψαροταβέρνα. Σε φωτογραφίες που έφερε στην δημοσιότητα η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, οι δυο τους έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα είχαν διασκεδάσει σε κλαμπ της Αθήνας. Το κινητό τηλέφωνο, στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, κρατούσε ο παραιτηθείς βουλευτής που στεκόταν δίπλα στην πρόεδρο του κόμματος «Πλεύση Ελευθερία».

Οι ίδιοι με αυτό τον τρόπο στέλνουν μήνυμα πως η προσωπική τους ζωή είναι ξεχωριστή συνθήκη από την επαγγελματική και ότι η αποχώρηση του βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει επηρεάσει την σχέση τους.

Η αιφνιδιαστική απόφαση του συντρόφου της Ζωής Κωνσταντοπούλου – στη ζωή και μέχρι πρόσφατα και στην πολιτική – να εγκαταλείψει το «καράβι» της Πλεύσης για χάρη του πολιτισμού, όπως ο ίδιος εξήγησε, προκάλεσε αίσθηση και άνοιξε κύκλο ερωτημάτων για το αν πίσω από την κίνηση αυτή κρύβονται σύννεφα στην προσωπική τους σχέση.

Όπως γράφει και η Χριστίνα Κοραή το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και 3-4 μήνες με τον Διαμαντή Καραναστάση να αισθάνεται ξένο σώμα όχι στο κόμμα που ίδρυσε μαζί με τη Ζωή, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά στη Βουλή.

Ήταν το 2016 όταν ο Διαμαντής Καραναστάσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντήθηκαν στο φουαγιέ του Θεάτρου Τέχνης. Σύμφωνα με τους ίδιους, η πρώτη τους κουβέντα κράτησε τέσσερις ώρες – από εκείνες που σε κάνουν να νιώσεις ότι κάποιος σε «διαβάζει» πριν προλάβεις να μιλήσεις.

Ένα e-mail που ακολούθησε αποτέλεσε την αρχή μιας σχέσης βαθιάς, προσωπικής αλλά και δημιουργικής. Πολύ σύντομα, οι διαδρομές τους μπλέχτηκαν: θέατρο, καθημερινότητα, ταξίδια – και τελικά πολιτική.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης είχαν μιλήσει και για το ενδεχόμενο ενός γάμου, λέγοντας ότι δεν είναι προτεραιότητά τους, χωρίς πάντως να το αποκλείουν. Ο ηθοποιός είπε ότι δεν πιστεύει στον γάμο, όμως αν προχωρούσε στο επόμενο βήμα, τότε θα προτιμούσε έναν κλειστό γάμο. Για τα δαχτυλίδια που φορούν και οι δύο, σημείωσαν ότι δεν πρόκειται για βέρες αλλά για δαχτυλίδια – χειροτεχνίες που αγόρασαν από το κέντρο της Αθήνας.