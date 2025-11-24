Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης στην πρώτη κοινή έξοδο σε κλαμπ μετά το πολιτικό διαζύγιο

Πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης διασκέδασαν μαζί σε ένα κλαμπ με ζωντανή μουσική. Έδειχναν χαρούμενοι στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε. Το κινητό τηλέφωνο κρατούσε ο παραιτηθείς βουλευτής που στεκόταν δίπλα στην πρόεδρο του κόμματος «Πλεύση Ελευθερία».  

Σε βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Διαμαντής Καραναστάσης, φαίνονται σε ένα νυχτερινό κλαμπ όπου διασκέδασαν την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Το ζευγάρι φαίνεται να ποζάρει στην κάμερα και να χορεύει στους ρυθμούς μουσικής, ενώ και οι δύο δείχνουν να απολαμβάνουν το ποτό τους.

Οι ίδιοι με αυτό τον τρόπο έστειλαν μήνυμα πως η προσωπική τους ζωή είναι ξεχωριστή συνθήκη από την επαγγελματική και ότι η αποχώρηση του βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει επηρεάσει την σχέση τους.

Σαν κεραυνός έπεσε η είδηση της παραίτησης (19.11.2025) του Διαμαντή Καραναστάση από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας αλλά και από το ίδιο το βουλευτικό του αξίωμα. Η αιφνιδιαστική απόφαση του συντρόφου της Ζωής Κωνσταντοπούλου – στη ζωή και μέχρι πρόσφατα και στην πολιτική – να εγκαταλείψει το «καράβι» της Πλεύσης για χάρη του πολιτισμού, όπως ο ίδιος εξήγησε, προκάλεσε αίσθηση και άνοιξε κύκλο ερωτημάτων για το αν πίσω από την κίνηση αυτή κρύβονται σύννεφα στην προσωπική τους σχέση.

Όπως γράφει και η Χριστίνα Κοραή το γυαλί είχε ραγίσει εδώ και 3-4 μήνες με τον Διαμαντή Καραναστάση να αισθάνεται ξένο σώμα όχι στο κόμμα που ίδρυσε μαζί με τη Ζωή, την Πλεύση Ελευθερίας, αλλά στη Βουλή.

Ήταν το 2016 όταν ο Διαμαντής Καραναστάσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου συναντήθηκαν στο φουαγιέ του Θεάτρου Τέχνης. Σύμφωνα με τους ίδιους, η πρώτη τους κουβέντα κράτησε τέσσερις ώρες – από εκείνες που σε κάνουν να νιώσεις ότι κάποιος σε «διαβάζει» πριν προλάβεις να μιλήσεις.

Ένα e-mail που ακολούθησε αποτέλεσε την αρχή μιας σχέσης βαθιάς, προσωπικής αλλά και δημιουργικής. Πολύ σύντομα, οι διαδρομές τους μπλέχτηκαν: θέατρο, καθημερινότητα, ταξίδια – και τελικά πολιτική.

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης είχαν μιλήσει και για το ενδεχόμενο ενός γάμου, λέγοντας ότι δεν είναι προτεραιότητά τους, χωρίς πάντως να το αποκλείουν. Ο ηθοποιός είπε ότι δεν πιστεύει στον γάμο, όμως αν προχωρούσε στο επόμενο βήμα, τότε θα προτιμούσε έναν κλειστό γάμο. Για τα δαχτυλίδια που φορούν και οι δύο, σημείωσαν ότι δεν πρόκειται για βέρες αλλά για δαχτυλίδια – χειροτεχνίες που αγόρασαν από το κέντρο της Αθήνας.

