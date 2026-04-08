Ζωή Ρηγοπούλου: «Έγινα μαμά στα 18 – Στο πρώτο έτος της σχολής έμεινα έγκυος από έναν συμμαθητή μου»

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026) η Ζωή Ρηγοπούλου. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε και για το παιδί της, το οποίο γέννησε στα 18,5 της.

«Έγινα μαμά πιο μικρή από τη μαμά μου. Στο πρώτο έτος της σχολής έμεινα έγκυος από έναν συμμαθητή μου, κάναμε το παιδί στα 18 μου», είπε αρχικά η Ζωή Ρηγοπούλου.

«Έγινα μαμά πιο μικρή απ’ ότι έγινε η μαμά μου. Ήμουν στο πρώτο έτος της σχολής. Με έναν συμμαθητή μου τότε, ένα χρυσό παιδί, κάναμε το παιδί μας. Στα 18,5 είχε παιδί. Ήταν το timing. Δε ξέρεις ποτέ πότε έρχεται το σωστό timing να κάνεις ένα παιδί. Ίσως όσο μεγαλώνεις, να το σκέφτεσαι περισσότερο και ίσως δε το κάνεις ποτέ μετά.

Παντρεύτηκα τότε. Ο μπαμπάς μου ήταν πιο ανοιχτός από τη μαμά μου πάνω σε αυτό. Το μόνο που μου είπε, επειδή με αυτό το παιδί ήμασταν μαζί στη σχολή, ήταν, “μόνο πρόσεχε μην είναι ατάλαντος, γιατί αν είναι ατάλαντος, δε θα μακροημερεύσει η σχέση”.

Εκείνος ήταν 22. Η μαμά μου ήταν πιο συντηρητική στη σκέψη της από τον μπαμπά μου. Η μαμά μου, έλεγε, “είναι όμορφος”. Και η μαμά μου μικρή ήταν όταν με έκανε, ήταν 19» είπε η ηθοποιός Ζωή Ρηγοπούλου.