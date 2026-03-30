Ζόζεφιν: «Όταν χωρίσαμε με τον Νίνο δεν έφευγε απ’ το μυαλό μου, έτσι προσπάθησα πολύ να τα ξαναβρούμε»

Για τον χωρισμό και την επανασύνδεσή της από τον Νίνο εξομολογήθηκε τα πάντα η Ζόζεφιν, σε νέα τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Η γνωστή τραγουδίστρια ήταν τη Δευτέρα (30.03.2026) καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα για τις προσπάθειες που έκανε ώστε να είναι ξανά μαζί με τον Νίνο μετά τον χωρισμό τους. Μάλιστα, η Ζόζεφιν αποκάλυψε ότι για 8 μήνες που έμειναν χώρια δεν μπήκε κανένας άλλος άντρας στη ζωή της.

«Ήμασταν σπίτι, μου έβαλε το τραγούδι ο Νίνο για πρώτη φορά και συγκινήθηκα. Ήταν η ιστορία μας. Το έβγαλε μέσα απ’ την ψυχή του, ήταν ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Και μου λέει, “θα το πεις;”, λέω “ναι”. Κι έτσι έγινε το ντουέτο», είπε αρχικά για το ντουέτο που κυκλοφόρησε το ζευγάρι με τίτλο «Τι κάνεις;».

Έπειτα ανέφερε ότι ο σύντροφος έγραψε αυτό το κομμάτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

«Μου είπε ότι το έγραψε στην καραντίνα. Του ‘πε ο μπαμπάς του γράψε κάτι και έκατσε στο πιάνο και έγραψε αυτό το τραγούδι», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον χωρισμό τους, αναφέροντας: «Μη με βλέπεις έτσι ήρεμη… Έχω κι εγώ τα δικά μου, είμαι κι εγώ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι έφταιξα. Ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε, έκανα ψυχανάλυση. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλευα πάρα πολύ και ήμουνα λίγο απότομη, είχα διάφορα δικά μου… Έκατσα και τα βρήκα λίγο με τον εαυτό μου».

«Αυτό δεν ξέρω γιατί του ‘χει βγει! Είναι πιο νορμάλ πεθαίνεις! Δηλαδή είναι ένας ήσυχος άνθρωπος, γράφει μουσική… Εγώ ήμουνα λίγο έτσι, σε μια τρέλα! Έκατσα και τα βρήκα με τον εαυτό μου», ανέφερε στη συνέχεια όταν ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε ότι νόμιζε ότι ο Νίνο ήταν ο «δύσκολος».

«Δεν αποφασίσαμε να χωρίσουμε, έγιναν έτσι τα πράγματα… (σ.σ. Τσακωθήκαμε και χωρίσαμε). Ήταν λίγο έντονο. Η αλήθεια είναι όμως ότι πέρασε ένα διάστημα και επειδή δεν προχώρησε ο καθένας… Ούτε μήνυμα, ούτε βγήκα ραντεβού, ούτε εκείνος ούτε τίποτα… Ούτε κάναμε άλλες σχέσεις. Νομίζω αν είχαμε κάνει κάτι δεν θα είχε και νόημα να τα ξαναβρούμε», πρόσθεσε.

Η εξομολόγηση για την επανασύνδεση με τον Νίνο

Παράλληλα, η Ζόζεφιν εξομολογήθηκε ότι το διάστημα που ήταν χωριστά από τον γνωστό τραγουδιστή δεν μπορούσε να τον βγάλει από το μυαλό της.

«Τον σκεφτόμουνα, τον ήθελα, υπήρχε μόνο η δουλειά μου… Μείναμε χωριστά οκτώ μήνες. Πολύ. Δεν προχώρησα όμως, εκεί ήμουνα. Δεν έφευγε απ’ το μυαλό μου. Έτσι προσπάθησα να τον προσεγγίσω ξανά. Χωρίσαμε Αύγουστο και το Πάσχα έκανα την πρώτη προσπάθεια. Ήμασταν εκεί τρεις μήνες… μιλάγαμε, κάναμε…», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, τόνισε ότι στην αρχή ο Νίνο δεν της σήκωνε καν το τηλέφωνο, όμως εκείνη συνέχισε τις προσπάθειες προσέγγισης.

«Τον είχε πειράξει ο χωρισμός πολύ…», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δεν σταμάτησε τις προσπάθειες και τελικά κατάφερε να τον πείσει.

«Του έλεγα ότι δεν έχει γίνει κάτι, “έχω αλλάξει”, “έχω αυτό”… συνέχεια», είπε.

Στην ερώτηση: «Πώς ήταν η πρώτη φορά που ξαναβρεθήκατε;», η τραγουδίστρια αποκάλυψε: «Τον βρήκα σε μια πλατεία! Έμαθα ότι είναι εκεί και πήγα και τον βρήκα! Ήταν με κάποιους φίλους του και πήγα εκεί να τον βρω. Του λέω “είμαστε οι δυο μας”, “Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον”. Βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν να βλέπω το… άλλο μου μισό. Από ‘κει ξεκίνησε πάλι και ξαναβρεθήκαμε σιγά – σιγά».

«Ήμασταν μαζί δύο χρόνια. Οκτώ μήνες χώρια και ξανά μαζί από τον Αύγουστο πάλι», πρόσθεσε.

«Οι σχέσεις είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Επειδή οι μέρες έχουν αλλάξει, νομίζω είναι ωραίο να κάνεις και λίγο πίσω, όταν είναι θέματα της αγάπης… να μη βάζουμε τον εγωισμό μας πάνω. Και να ρίχνουμε λίγο τους τόνους, να κάνουμε μια προσπάθεια τέλος πάντων. Εμένα δεν με πειράζει. Γιατί είμαι πολύ δυναμική σε όλα, και θέλω όταν αγαπάω, να αγαπάω και να δίνω τον εαυτό μου στο 100%», ανέφερε ακόμα και παραδέχτηκε ότι ο Νίνος είναι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της γιατί «δεν το έχει ξαναζήσει αυτό».

Μάλιστα, η Ζόζεφιν υπογράμμισε ότι ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση κατά τη διάρκεια του χωρισμού τους και έκλαιγε συνέχεια, ενώ δήλωσε ότι πλέον μένουν ξανά μαζί.

Όσο για τις σχέσεις της με τα παιδιά που έχει αποκτήσει ο Νίνο από τον γάμο του με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη είπε: «Πολύ καλές. Έχει δύο υπέροχα παιδιά».

«Θα ‘θελα κάποια στιγμή (σ.σ. να κάνω κι εγώ παιδιά)», εξομολογήθηκε ακόμα.