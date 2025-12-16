Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Είναι μια χαρά» αποκαλύπτει φίλη της ηθοποιού μετά τη φημολογία για την υγεία της

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι υγιής, όπως αποκάλυψε στενή φίλη της. Μετά τα δημοσιεύματα για σοβαρό πρόβλημα υγείας που κρατάει την 92χρονη ηθοποιό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ίδια έσπευσε να ξεκαθαρίσει την αλήθεια. Όπως είπε, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την υγεία της.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία εδώ και πολλά χρόνια είναι φίλη με την Ζωζώ Σαπουντζάκη και επιμελείται την εικόνα της, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha. Όπως είπε: «Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, η Ζωζώ είναι μια χαρά. Ο σύντροφός της είχε μια περιπέτεια υγείας, Μπήκε στο νοσοκομείο και βγήκε. Είναι στο σπίτι και δεν έχει τη δυνατότητα να βγαίνει.

Η ψυχολογία της Ζωζώς επηρεάστηκε πάρα πολύ γιατί μέσα σε έξι μήνες πέρασε δύο φορές μια περιπέτεια υγείας και κάθε φορά είναι στην ανάρρωση και εγώ και η Ζωζώ μένουμε μέσα. Αυτό στέρησε τις βραδινές εξόδους», ανέφερε η γυναίκα η οποία εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται δίπλα της.

«Πολύ σύντομα θα επανέλθει. Είναι μια χαρά», κατέληξε η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, στις δηλώσεις που έκανε μπροστά στην κάμερα της εκπομπής.

Πριν από λίγους μήνες η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε ταλαιπωρηθεί μετά από ατύχημα, για το οποίο είχε μιλήσει η ίδια. «Πέρασε και όταν περνάει κάτι, ξεχνιέται» είχε πει μεταξύ άλλων.