Ζωζώ Σαπουντζάκη: Στο νοσοκομείο με χαμηλό οξυγόνο η ηθοποιός – «Θα πάρει σύντομα εξιτήριο» λέει φίλη της

Στενή φίλη της Ζωζώς Σαπουντζάκη ξεκαθαρίζει πως η κατάσταση της 92χρονης ηθοποιού δεν εμπνέει ανησυχία
Ζωζώ Σαπουντζάκη
Ζωζώ Σαπουντζάκη / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ένα πρόβλημα υγείας οδήγησε την Ζωζώ Σαπουντζάκη σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Η 92χρονη ηθοποιός διαπίστωσε την Κυριακή (04-01-2026) πως είχε χαμηλό οξυγόνο και ζήτησε από οικεία πρόσωπα να μεριμνήσουν ώστε να επισκεφθεί γιατρό. Οι εξετάσεις που έκανε, έδειξαν σύμφωνα με πληροφορίες, πως το πρόβλημα δεν είναι ανησυχητικό. 

Καλή της φίλη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και όπως ξεκαθάρισε μέσα στις επόμενες ημέρες, η Ζωζώ Σαπουντζάκη θα πάρει εξιτήριο και θα επιστρέψει στο σπίτι με τον σύντροφό της. Όπως δήλωσε, η υγεία της είναι καλά, διαψεύδοντας με αυτό τον τρόπο διάφορα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε χαρακτηριστικά: Είδα ότι έπεσε το οξυγόνο της στο 82 και μίλησα με τον γιατρό της. Μου είπε ότι προληπτικά, έπρεπε να πάει σε νοσοκομείο. Την κράτησαν για εξετάσεις και σωστά έκαναν οι γιατροί» ανέφερε η φίλη της ηθοποιού και συνέχισε: «Είναι πολύ καλά και πιστεύω ότι Παρασκευή – Σάββατο, θα επιστρέψει στο σπίτι της».

Πριν από λίγους μήνες η Ζωζώ Σαπουντζάκη είχε ταλαιπωρηθεί μετά από ατύχημα, για το οποίο είχε μιλήσει η ίδια. «Πέρασε και όταν περνάει κάτι, ξεχνιέται» είχε πει μεταξύ άλλων.

«Η ψυχολογία της Ζωζώς επηρεάστηκε πάρα πολύ γιατί μέσα σε έξι μήνες πέρασε δύο φορές μια περιπέτεια υγείας και κάθε φορά είναι στην ανάρρωση και εγώ και η Ζωζώ μένουμε μέσα. Αυτό στέρησε τις βραδινές εξόδους», ανέφερε προ ημερών η Σταυρίνα Ευστρατιάδου, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται δίπλα της.

