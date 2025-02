COSMOTE CINEMA OSCARS HD: To pop-up κανάλι με 83 υποψήφιες ή βραβευμένες ταινίες

Η 97η τελετή απονομής των βραβείων OSCARS® πλησιάζει και η COSMOTE TV μας βάζει στο κλίμα του κορυφαίου κινηματογραφικού θεσμού, φέρνοντας για 8η συνεχή χρονιά το pop–up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD.

Από την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 3 Μαρτίου το κανάλι θα φιλοξενήσει συνολικά 83 ταινίες, που έχουν διεκδικήσει ή κερδίσει το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο, ενώ θα προβάλει σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση και την τελετή απονομής (Κυριακή 2/3, 2.00 – ξημερώματα Δευτέρας 3/3).

Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, επιλεγμένες ταινίες θα είναι διαθέσιμες on demand, μέσα από τον κατάλογο «OSCARS® Collection».

Με 3 ταινίες back-2-back καθημερινά, το COSMOTE CINEMA OSCARS HD φέρνει σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα, την βραβευμένη με 4 Όσκαρ ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Poor Things» (Κυριακή 2/3, 21.00), με την περσινή νικήτρια του Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου Έμα Στόουν, καθώς και το επίσης οσκαρικό «The Favourite» (Κυριακή 23/2, 22.30) του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη.

Το πρόγραμμα του καναλιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, «Το Αγόρι και ο Ερωδιός», που απέσπασε πέρσι το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και έρχεται σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα (Κυριακή 2/3, 18.45), το βραβευμένο με 4 Όσκαρ «The Grand Budapest Hotel» με τους Τζουντ Λο, Ρέιφ Φάινς και Έιντριεν Μπρόντι (Τετάρτη 19/02, 22.30), το δράμα «The Help» με την Έμα Στόουν (Τρίτη 18/2, 22.30), τη βιογραφία του Έλτον Τζον «Rocketman» (Πέμπτη 13/2, 22.30), καθώς και το blockbuster «Mission: Impossible – Dead Reckoning» με τον Τομ Κρουζ (Σάββατο 8/2, 17.45).

Στο pop-up κανάλι οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και ταινίες που άφησαν το στίγμα τους στα 80’s, 90’s και 00’s. Μερικοί από τους τίτλους που ξεχωρίζουν είναι: «Pulp Fiction» (Παρασκευή 7/2, 19.55), «Saving Private Ryan» (Τετάρτη 12/2, 22.30), «Sideways» ( Πέμπτη 20/2, 18.20), «The Piano» (Δευτέρα 24/2, 20.25), «Good Will Hunting» (Τετάρτη 26/2, 20.20), «Pretty Woman» (Πέμπτη 27/2, 18.45) και «My Left Foot» (Πέμπτη 27/2, 20.45).

Από το πρόγραμμα του καναλιού δε λείπουν και παλιότεροι κλασσικοί τίτλοι που έγραψαν τη δική τους ιστορία και καθόρισαν σημαντικά την πορεία του κινηματογράφου, όπως το «The Rose Tattoo» με την Άννα Μανιάνι (Κυριακή 2/3, 16.45), το «Roman Holiday» με την Όντρεϊ Χέπμπορν (Σάββατο 1/3, 18.35), το «Barefoot in the Park» με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα (Σάββατο 1/3, 20.35), καθώς και «Ο Πεταλούδας» (Σάββατο 15/2 22.30) με τον Στιβ Μακ Κουίν.

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα απολαύσουν στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD και συναρπαστικά αφιερώματα.

Την Τρίτη 25/2, «άρωμα γυναίκας» θα φέρει στο κανάλι το αφιέρωμα «Women’s Choice», με τις ταινίες «Malena» (18.50), «Amelie» (20.25) και «La Vie En Rose» (22.30). Επιπλέον, η Παρασκευή 28/2 είναι αφιερωμένη στον πολυβραβευμένο «Νονό» («The Godfather»), καθώς θα προβληθούν back-2-back το πρώτο (16.15) και το δεύτερο μέρος (19.10) της τριλογίας, αλλά και η νέα εκδοχή του «Νονού 3», «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone» (22.30).