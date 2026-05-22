Την Τρίτη η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Μάστορα – Η επιθυμία της οικογένειας

Την Τρίτη, 26 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στη Ροδόπολη Αττικής θα τελεστεί η κηδεία του δημοσιογράφου Νίκου Μάστορα όπως έκανε γνωστό η ΕΣΗΕΑ. Υπήρξε βασικό μέλος τα τελευταία χρόνια της συντακτικής ομάδας του alfavita.gr.

Ο δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας πέθανε χθες (22.05.2026) σε ηλικία 62 ετών και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη (26.05.2026) στις 18.00, στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στη Ροδόπολη Αττικής και η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο της περιοχής.

Η οικογένεια παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να κατατεθεί δωρεά στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Ο Νίκος Μάστορας γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Μετά το πέρας των λυκειακών του σπουδών, ακολούθησε κύκλο σπουδών με αντικείμενο τη δημοσιογραφία και, το 1982, σε νεαρή ακόμη ηλικία, εντάχθηκε στους κόλπους της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ». Εκεί συνέδεσε το όνομά του αρχικά με το δικαστικό και στη συνέχεια με το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ (1997 – 2017), διαγράφοντας μία μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 συνεργάστηκε με τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA CHANNEL», τον ραδιοφωνικό σταθμό «TOP FM» και τα περιοδικά «Ταχυδρόμος», «Επίκαιρα» και «Τηλέραμα». Την περίοδο 2017 – 2019 αρθρογράφησε στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως συντάκτης εκπαιδευτικού ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα alfavita.gr.

«Σεμνός, παραγωγικός και βαθύς γνώστης του αντικειμένου του», σημειώνει η ΕΣΗΕΑ, «ο Νίκος Μάστορας χειρίστηκε τα θέματα που κάλυπτε με ακρίβεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα, διακρινόταν πάντοτε για το ήθος και τη συναδελφική του αλληλεγγύη, διατηρώντας ενεργή σχέση με την Ένωσή μας έως το τέλος της ζωής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται θερμά την οικογένειά του και τα δύο νεαρά παιδιά του και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που ”έφυγε” έχοντας υπηρετήσει το λειτούργημά μας με ήθος και απόλυτη δεοντολογική συνέπεια».