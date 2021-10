Μυστήριο, ένταση και αγωνία συνθέτουν το τηλεοπτικό μενού της COSMOTE TV τον Οκτώβριο, το οποίο περιλαμβάνει 13 crime σειρέςμε συναρπαστική πλοκή, ανατροπές και all-star καστ.

Στα highlights του μήνα, το υποψήφιο για Emmy The Sinner, που επιστρέφει με 4η σεζόν στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV. Από τον νέο κύκλο επεισοδίων δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπιλ Πούλμαν ως ντετέκτιβ Χάρι Αμπρόουζ, να προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε μια καινούρια ιστορία εγκλήματος. Την επιστροφή τους και φέτος στη μικρή οθόνη κάνουν, ακόμα, η Κουίν Λατίφα με το The Equalizer, o Τζάρεντ Πανταλέκι του Supernatural με το The Walker και ο Μαρκ Στρονγκ (Tinker Tailor Soldier Spy, 1917) με το The Temple.

Μέσα στον Οκτώβριο η COSMOTE TV υποδέχεται και τη συνέχεια του επιτυχημένου franchise CSI: Crime Scene Investigation, CSI: Vegas, την ανατρεπτική σειρά Innocent, το βασισμένο σε αληθινή υπόθεση δολοφονίας Conviction: The Case of Stephen Lawrenceκαι τις σειρές Grace, Detective Ricciardi, Baptiste και Lolita’s Investigations. Με νέο κύκλο επεισοδίων συνεχίζονται και οι ιστορίες των σειρών Magnum P.I. και Hightown.

Προορισμός για το πλούσιο περιεχόμενο της COSMOTE TV είναι τα κανάλια COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIESMARATHON HD, καθώς και η δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Στο COSMOTE TV PLUS, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα βρουν και τους προηγούμενους κύκλους των σειρών Οκτωβρίου, καθώς και κάθε νέο επεισόδιο που θα προβάλλεται στα κανάλια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι σειρές Οκτωβρίου:

The Sinner – 4η σεζόν

Συνεχίζοντας να αναρρώνει από τα ψυχικά τραύματα της τελευταίας υπόθεσης που ανέλαβε, ο συνταξιούχος πλέον ντετέκτιβ Χάρι Αμπρόουζ (Μπιλ Πούλμαν), ταξιδεύει σε ένα ειδυλλιακό νησί με τη σύντροφό του. Ωστόσο, η φαινομενικά ήρεμη εξόρμηση δεν αργεί να μετατραπεί σε μια απροσδόκητη τραγωδία με εμπλεκόμενη την κόρη μιας εξέχουσας οικογένειας της περιοχής. Τότε, ο Αμπρόουζ στρατολογείται για να βοηθήσει στις έρευνες σε μια παρανοϊκή υπόθεση, που θα φέρει ξανά τα πάνω κάτω στη ζωή του. Η σειρά θα κάνει Α’ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα αμέσως μετά τις ΗΠΑ, αποκλειστικά μέσω του COSMOTE SERIES HD, την Πέμπτη 14/10 στις 23.15.

H συνέχεια του πετυχημένου franchise «CSI: Crime Scene Investigation», ανοίγει ένα ολοκαίνουργιο κεφάλαιο στο Λας Βέγκας, την πόλη, όπου ξεκίνησαν όλα. Στην πρεμιέρα της σειράς, η Ομάδα Καταπολέμησης Εγκλήματος αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή, που θα μπορούσε να απελευθερώσει χιλιάδες καταδικασμένους δολοφόνους πίσω στους δρόμους του Βέγκας (Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ – Πέμπτη 7/10, 22.30, COSMOTE SERIES HD).

The Equalizer – 2η σεζόν

Αφού πήρε τη σκυτάλη από τον Ντένζελ Ουάσιγκτον στην ομώνυμη ταινία, η Κουίν Λατίφα επιστρέφει στο ρόλο της αινιγματικής φιγούρας, που χρησιμοποιεί τις ιδιαίτερες ικανότητές της για να βοηθήσει εκείνους που δεν έχουν κάπου αλλού να στραφούν. Στα νέα επεισόδια του The Equalizer, αν και η ηρωίδα σκέφτεται να αποτραβηχτεί, η συνάντησή της με έναν υποψήφιο πελάτη που θέλει τη βοήθειά της για να εντοπίσει μια σπείρα ληστών, την κάνει να αλλάξει γνώμη (Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ – Δευτέρα 11/10, 21.00, COSMOTE SERIES HD).

Temple – 2η σεζόν

Με φόντο τα εγκαταλελειμμένα τούνελ στον σταθμό Temple του λονδρέζικου μετρό, ο Ντάνιελ, ένας ιδιοφυής χειρουργός (Μαρκ Στρονγκ) έχει στήσει μια ιδιότυπη κλινική. Εκεί, εκτός από αναζήτηση θεραπείας για την ετοιμοθάνατη σύζυγό του, αναλαμβάνει την περίθαλψη ανθρώπων που κρύβονται από την αστυνομία. Στη 2η σεζόν της σειράς, η σύζυγος του Ντάνιελ ξυπνά από το κώμα, αναζητώντας απαντήσεις για το τι πραγματικά συμβαίνει. Το Temple θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE TV PLUS αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία, την Παρασκευή 29/10.

Innocent – Σεζόν 1 & 2

Δύο διαφορετικοί πρωταγωνιστές και δύο διαφορετικές ιστορίες γεμάτες μυστήριο. Στην 1η του σεζόν, το Innocent ξεδιπλώνει τον αγώνα ενός ανθρώπου για την ανοικοδόμηση της θρυμματισμένης ζωής του, όταν η καταδίκη του για τη δολοφονία της συζύγου του ανατρέπεται, έπειτα από 7 χρόνια. Αν και τώρα ο Ντέιβιντ μπορεί να ξαναχτίσει από την αρχή τη ζωή του, εκείνοι που αμφισβητούν την αθωότητά του, δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Στη 2η σεζόν της σειράς, η υπόθεση επικεντρώνεται στην άγρια δολοφονία ενός 16χρονου αγοριού και στην αθώωση της δασκάλας του, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση και που αρχικά κρίθηκε ένοχη για τον θάνατό του. Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο COSMOTE TV PLUS.

Baptiste – Σεζόν 1 & 2

O Γάλλος ντετέκτιβ Baptiste, τον οποίο γνωρίσαμε στις δυο σεζόν της υποψήφιας για Emmy σειράς Τhe Missing, επιστρέφει τηλεοπτικά. Στο ομώνυμο spin off αστυνομικό δράμα, ο ιδιοφυής ντετέκτιβ βρίσκεται στο Άμστερνταμ, λίγο καιρό μετά τη γέννηση της κόρης του. Εκεί συναντά έναν παλιό του έρωτα, την επικεφαλής της ολλανδικής αστυνομίας, η οποία ζητά τη βοήθειά του για τη διαλεύκανση της υπόθεσης εξαφάνισης μιας γυναίκας, που ενδεχομένως να σχετίζεται με μια εγκληματική οργάνωση trafficking (Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back2back στο COSMOTE SERIES MARATHON HD – 1ος κύκλος: Παρασκευή 8/10, 18.00 & 2ος κύκλος: Σάββατο 9/10, 18.00).

Conviction: The Case of Stephen Lawrence – Νέα σειρά

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Στίβεν Λόρενς από ρατσιστικά κίνητρα, οι γονείς του συνεχίζουν να διεκδικούν απόδοση δικαιοσύνης για τον άτυχο γιο τους που έχασε τη ζωή του, περιμένοντας απλά το λεωφορείο. Στο πλευρό τους βρίσκεται ένας ικανός επιθεωρητής (Στιβ Κούγκαν – Philomena, Stan & Ollie), αποφασισμένος να ρίξει φως στην υπόθεση. Η μίνι σειρά τριών επεισοδίων βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αποτελεί sequel του βραβευμένου με BAFTA φιλμ, The Murder of Stephen Lawrence (Δευτέρα 11/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Grace – Νέα σειρά

Ο σκληρά εργαζόμενος ντετέκτιβ, Ρόι Γκρέις, έχει αφιερώσει τη ζωή του στη δουλειά, αλλά η αμφιλεγόμενη συμπεριφορά του έχει οδηγήσει την καριέρα του στο κατώτατο σημείο. Παράλληλα, η εξαφάνιση της συζύγου του, στοιχειώνει ακόμα τις σκέψεις του. Μετά από μια ακόμα επίπληξη για τις ανορθόδοξες μεθόδους του, η απομάκρυνσή του από το Σώμα μοιάζει δεδομένη. Όλα όμως αλλάζουν, όταν ένας συνάδελφός του, ζητά τη βοήθειά του για μία υπόθεση (Τρίτη 12/10, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Magnum P.I. – 4η σεζόν

Το reboot της ομώνυμης εμβληματικής σειράς των ‘80s επανέρχεται, με τον Τζέι Χερνάντεζ (Hostel, Suicide Squad), να υποδύεται τον Μάγκνουμ, ένα πρώην μέλος της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών και νυν ιδιωτικό ερευνητή. Στον 4ο κύκλο επεισοδίων, νέες επικίνδυνες αποστολές περιμένουν τον Μάγκνουμ και την ομάδα του. H σειρά προβάλλεται κάθε Σάββατο στις 22.30 στο COSMOTESERIES HD, ενώ το 1ο επεισόδιο είναι ήδη διαθέσιμο στο COSMOTE TV PLUS.

Walker – 2η σεζόν

Ο Τζάρεντ Πανταλέκι του Supernatural επιστρέφει για 2η σεζόν στο ρόλο του Κορντέλ Γουόκερ, ενός χήρου και πατέρα δύο παιδιών, που γυρίζει πίσω στην πόλη του Όστιν μετά από διετή θητεία ως μυστικός αστυνομικός. Στα καινούρια επεισόδια της σειράς, ο Γουόκερ συνεχίζει την έρευνα για τον ένοχο πίσω από τον φόνο της γυναίκας του, ενώ ηθικά διλήμματα και νέες απώλειες αγαπημένων του προσώπων φέρνουν τα πάνω κάτω (Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ – Παρασκευή 29/10, COSMOTE TV PLUS).

Hightown – 2η σεζόν

Η Τζάκι, μια εθισμένη στις ουσίες πράκτορας της Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, ανακαλύπτει το άψυχο σώμα ενός επίσης εξαρτημένου ατόμου. Το γεγονός αυτό την ωθεί στην αναζήτηση του δολοφόνου, αλλά και στην έναρξη του «ταξιδιού» της προς τη νηφαλιότητα. Τα νέα επεισόδια της σειράς βρίσκουν τη Τζάκι προσηλωμένη στο να πιάσει τον έμπορο ναρκωτικών που ευθύνεται για τον θάνατο του καλύτερού της φίλου (Πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ – Παρασκευή 29/10, COSMOTE TV PLUS).

Detective Ricciardi – Νέα σειρά

Στη Νάπολι της δεκαετίας του ’30, ο ντετέκτιβ, Ρικιάρντι, δεν αφήνει καμία υπόθεση άλυτη, μέσα από την ιδιαίτερη ικανότητά του να βλέπει τα φαντάσματα ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί βίαια και να ακούει την τελευταία τους σκέψη. Το χάρισμα αυτό αποδεικνύεται γρήγορα εμπόδιο για την προσωπική του ζωή (Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back2back – Σάββατο 16/10, 18.00, COSMOTE SERIESMARATHON HD).

Lolita’s Investigations – Νέα σειρά

Η Λολίτα εργάζεται ως υποδιευθύντρια του αστυνομικού τμήματος στο Μπάρι, σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Με εξαιρετικές επαγγελματικές δεξιότητες και έντονο ένστικτο, μάχεται ενάντια στα στερεότυπα που αντιμετωπίζει καθημερινά ως γυναίκα. Ορκισμένη single, η Λολίτα βρίσκει κάθε δικαιολογία για να μην εμπλακεί σε σχέσεις, μέχρι που ένας πρώην σύντροφός της βρίσκεται κρατούμενος στο τμήμα (Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back2back – Παρασκευή 15/10, 18.00, COSMOTE SERIES MARATHON HD).