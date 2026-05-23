Grand Hotel – spoiler: Ο Πέτρος και η Αλίκη παντρεύονται

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν απίστευτες ανατροπές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους και να παντρευτούν. Ακόμα, η Φρίντα, απογοητευμένη από τις πράξεις του Ιορδάνη, εξαφανίζεται και ο δικός τους γάμος ακυρώνεται…

Mετά από μια κάπως ανορθόδοξη πρόταση γάμου, η Αλίκη και ο Πέτρος αποφασίζουν να ενώσουν τις ζωές τους, αφήνοντας πίσω όσα τους ταλαιπώρησαν και τους πλήγωσαν, έτοιμοι να υποδεχτούν το παιδί τους και να ζήσουν την ευτυχία που τόσο καιρό στερήθηκαν. Εκείνη πετάει από τη χαρά της και ο αγαπημένος της ανυπομονεί για τη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο το μωρό τους. Ωστόσο η ένταση με τον Ρήγα κορυφώνεται όταν εκείνος προσπαθεί να ανοίξει ξανά τα παλιά μέτωπα, οδηγώντας την Αλίκη σε μια σκληρή σύγκρουση μαζί του.

Την ίδια στιγμή, ο Ιορδάνης, καταρρακωμένος, εξομολογείται με πόνο την αγάπη του στη Φρίντα, κρύβοντας την ενοχή του για το αμαρτωλό βράδυ που προηγήθηκε. Όμως ένα τηλεφώνημα από τον Βλάση έρχεται να ταράξει τη Φρίντα και πυροδοτεί εξελίξεις που μπορεί να ανατρέψουν τα πάντα. Συγκεκριμένα, η κοπέλα μαθαίνει τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ και σοκάρεται. Πληγωμένη, αποκαλύπτει στην Αλίκη όσα έμαθε, και εκείνη, έξαλλη με τον Ιορδάνη, ενημερώνει τους πάντες ότι ο γάμος του με τη Φρίντα ακυρώνεται!

Κι ενώ η τελευταία είναι εξαφανισμένη, ο Ιορδάνης, διαλυμένος ψυχολογικά, το ρίχνει πάλι στο ποτό. Βυθισμένος στη θλίψη και απογοητευμένος από τον εαυτό του, δεν σταματά στιγμή να καταναλώνει αλκοόλ, με αποτέλεσμα όλοι να ανησυχούν για την κατάστασή του. Οι μέρες περνούν και ο Πέτρος με την Αλίκη προσπαθούν να μην επηρεαστούν από όσα συμβαίνουν γύρω τους. Οι δυο τους κάνουν σχέδια για τον γάμο τους και ζητούν από τον Νικόλα να γίνει κουμπάρος τους. Όπως είναι φυσικό, ο νεαρός συγκινείται και δέχεται να τους παντρέψει.