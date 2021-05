Με τη Stefania (Στεφανία Λυμπεράκη) να εκπροσωπεί την Ελλάδα, πραγματοποιείται η Eurovision 2021. Δείτε όσα συμβαίνουν στο Ahoy Arena του Ρότερνταμ.

Η Στεφανία Λυμπερακάκη, που εμφανίστηκε 10η στη σειρά του διαγωνισμού της Eurovision, μαζί με τους χορευτές της, Νίκο Κουκάκη, Γιώργο Παπαδόπουλο, Μάρκο Γιακουμόγλου και Κώστα Παυλόπουλο, παρουσίασαν το «Last Dance».

Πρόκειται για μια δημιουργία των Δημήτρη Κοντόπουλου, Arcade και Sharon Vaughn, με τη σκηνοθετική σφραγίδα του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ την ενδυματολογική εμφάνιση της τραγουδίστριας επιμελήθηκε ο σχεδιαστής μόδας Βρεττός Βρεττάκος.

Δείτε εδώ την εμφάνιση της Stefania

Eurovision 2021: Οι εμφανίσεις των χωρών

Στον τελικό συμμετέχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο Ημιτελικούς, οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ολλανδία.

Την αυλαία του μουσικού διαγωνισμού Eurovision 2021 άνοιξε η Κύπρος που εκπροσωπείται από την Έλενα Τσαγκρινού και το τραγούδι «El Diablo».

Δείτε εδώ την εκπληκτική εμφάνιση της

Mε την Anxhela Peristeri που από τον ημιτελικό κέρδισε τις εντυπώσεις με το Karma

Η Eden Alene από το Ισραήλ είναι άλλη μία από τις εκπλήξεις του φετινού διαγωνισμού. Με το Set Me Free δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος.

Οι διάσημοι Hooverphonic ανεβάινουν στην σκηνή της Eurovision 2021 εκπροσωπώντας το Βέλγιο. Ερμηνεύουν μοναδικά, ως συνήθως, το The Wrong Place.

Η Manizha με ένα ειδικό φόρεμα εμφανίζεται στη σκηνή με το Russian Woman

Ένα από τα φαβορί της αποψινής βραδιάς η Destiny με το “Je me casse”.

Οι “The Black Mamba” στο “Love Is On My Side”

Οι Hurricane με το “Loco Loco”

Ο James Newsman ερμηνεύει το “Embers”

«Rock The Roof» με Έλενα Παπαρίζου

Οι διοργανωτές του φετινού διαγωνισμού Eurovision έχουν ετοιμάσει μία θεαματική δράση, ένα πάρτι που θα λάβει χώρα σε ταράτσες του Ρότερνταμ με τη συμμετοχή νικητών προηγούμενων χρόνων. Το πάρτι ανακοινώθηκε στο τέλος του Β’ Ημιτελικού με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου πάνω σε μία ταράτσα.

Έτσι η Έλενα Παπαρίζου και άλλοι πέντε νικητές της Eurovision, θα είναι οι πρωταγωνιστές του «Rock The Roof». Οι καλλιτέχνες θα ερμηνεύσουν τα νικητήρια τραγούδια τους πάνω σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες ταράτσες του Ρότερνταμ.

Εκτός από την Έλενα Παπαρίζου, που θα τραγουδήσει το «My Number One» (Ελλάδα 2005), οι υπόλοιποι guest stars της βραδιάς είναι οι: Lenny Kuhr (Ολλανδία 1969), Teach-In (Ολλανδία 1975), Sandra Kim (Βέλγιο 1986), Lordi (Φινλανδία 2006) και Måns Zelmerlöw (Σουηδία 2015).

Ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης

Το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής, στον Τελικό της Eurovision, θα ανακοινώσει ο 10χρονος Μανώλης Γκίνης, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ1 «Τα καλύτερά μας χρόνια» στον ρόλο του Άγγελου. Ο Μανώλης θα ανακοινώσει σε όλη την Ευρώπη τον υψηλότερο βαθμό της Ελλάδας και θα γίνει ο νεότερος spokesperson στην 65χρονη ιστορία του Διαγωνισμού.