Ράνια Τζίμα: Η συνεργασία με τον Γιάννη Πρετεντέρη είναι ωραία και νομίζω με σεβασμό

Τόσο για τη συνεργασία με τον Γιάννη Πρετεντέρη όσο και για την αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μίλησε, μεταξύ άλλων, η Ράνια Τζίμα στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” όπως είδαμε το πρωινό του Σαββάτου στο OPEN.

“Το να είσαι παρουσιάστρια ενός κεντρικού δελτίου ειδήσεων είναι μια θέση ευθύνης, μια θέση που θέλει αυξημένα αντανακλαστικά κάθε δευτερόλεπτο. Αλλά είναι μια δουλειά πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα. Το χαίρομαι και το απολαμβάνω με τις δυσκολίες του, με τις χαρές του, με τις καλές και τις κακές μέρες. Μ’ αυτά που μας αρέσουν και μ’ αυτά που δεν μας αρέσουν και θέλουμε να τα αλλάξουμε, είναι ένα ωραίο ταξίδι” παραδέχθηκε, αρχικά, η δημοσιογράφος και ανκοργούμαν του MEGA.

“Η συνεργασία μας με τον Γιάννη Πρετεντέρη είναι ωραία. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ έμπειρος, με τις δικές του γωνίες που και αυτό όμως έχει ενδιαφέρον. Όπως κι εγώ με τις δικές μου, πιθανότατα. Είναι μια ωραία συνεργασία, δεν ξέρω πως την εισπράττετε εσείς, νομίζω με σεβασμό”.

“Θέλουν τα πράγματα τον χρόνο τους και θα γίνουν. Δηλαδή και ο Βασίλης Παπαδρόσος και η Σία Κοσιώνη θα κάνουν το επόμενο τους βήμα και θα είναι καλό γιατί είναι πάρα πολύ καλοί και άξιοι επαγγελματίες”.

“Και ο ΣΚΑΪ, που είναι ένα κανάλι τόσο ετών στην ενημέρωση, θα βρει επίσης τα πατήματα του. Αυτά είναι μέσα στη δουλειά μας. Συμβαίνουν, συνέβαιναν και θα συμβούν” πρόσθεσε, ακόμα, η Ράνια Τζίμα στο OPEN.