Πάνος Δημάκης: Εκνευρίζομαι όταν ακούω στην τηλεόραση ιστορικές ανακρίβειες και κακά ελληνικά

Για όσα τον ενοχλούν στην καθημερινότητα αλλά και για τα παιδικά του χρόνια μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Πάνος Δημάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” και τη δημοσιογράφο Ελιάνα Χρυσικοπούλου, το μεσημέρι του Σαββάτου (23-05-2026), στον Alpha.

“Με ενοχλεί πάρα πολύ η υποκρισία , δηλαδή άλλα να λες τώρα και άλλα να λες μετά. Ειδικά στην εποχή της εικόνας, είναι τουλάχιστον γελοίο να προσπαθείς να ανασκευάσεις κάτι για το οποίο υπάρχει υλικό. Είμαι υπέρ του να ‘ναι οι άνθρωποι οξυδερκείς και ανοιχτόμυαλοι. Όταν δεν είναι, λοιπόν, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ” εξήγησε, αρχικά, το “Γεράκι” του The Chase.

“Σαν παιδί ήμουν ένα… κοινωνικό φυτό. Και στο σχολείο ήμουν αρκετά δημοφιλής και πρόεδρο με έβγαζαν στην τάξη και ήξερα όλο τον κόσμο.

Αλλά, ταυτόχρονα, είχα και πάρα πολλές ώρες για τον εαυτό μου, όπως και τώρα, που δεν είναι αναγκαστικά για μελέτη. Δεν είναι η ζωή μόνο μελέτη”.

“Εκνευρίζομαι όταν ακούω στην τηλεόραση ιστορικές ανακρίβειες και κακά ελληνικά. Όταν γίνεται σκοπίμως αυτή η παραποίηση της ιστορίας, με ενοχλεί πάρα πολύ και με το θέμα της γλώσσας με ενοχλεί κυρίως στους δημοσιογράφους και στους πολιτικούς” πρόσθεσε ακόμα ο Πάνος Δημάκης.