Eurovision 2024: Ο Johnny Logan τραγούδησε το «Euphoria» της Loreen

Ο Johnny Logan εμφανίστηκε στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Μάλμε. Ο Ιρλανδός διπλός νικητής ερμήνευσε το «Euphoria», το κομμάτι με το οποίο η Loreen κέρδισε τον διαγωνισμό το 2012.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού της Eurovision στο Μάλμε, οι προβολείς στράφηκαν και στον Τζόνι Λόγκαν, τον πρώτο καλλιτέχνη που κατάφερε να κερδίσει δύο φορές τον μουσικό διαγωνισμό.

Για να τιμήσει τη Loreen που κέρδισε και με το «Tattoo», μετά τη νίκη της με το «Euphoria», ο σουηδικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός SVT ήθελε τον 69χρονο Ιρλανδό να έρθει στο σόου και να υπενθυμίσει στους θεατές, όχι μόνο πόσο απίστευτο επίτευγμα κατάφερε η Σουηδή, αλλά και ποιος το έκανε πρώτος.

Δείτε τον Johnny Logan να ερμηνεύει το «Euphoria»:

Johnny Logan singing Euphoria is everything we needed and more 🇮🇪☘️ pic.twitter.com/Nu6UWpTMPj