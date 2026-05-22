Νίκος Πουρσανίδης για τη συνεργασία με τον Μάρτιν Σκορτσέζε: «Έσωσα το stunt που έκανε τον Ιησού»

«Εγώ είμαι σε τρία επεισόδια. Στο επεισόδιο της Παναγίας, του Αγίου Πέτρου, και του Αγίου Λογγίνου, που είναι εκείνος που λόγχισε τον Ιησού» αποκάλυψε ο Νίκος Πουρσανίδης για τη νέα σειρά του Μάρτιν Σκορτσέζε, στην οποία συμμετάσχει.

Ο Νίκος Πουρσανίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» με τον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη. Ο ηθοποιός μίλησε για τη διαδρομή του στον επαγγελματικό χώρο, ενώ αποκάλυψε ότι δουλεύει πάνω σε μια νέα τηλεοπτική σειρά, αυτή τη φορά αναλαμβάνοντας τον ρόλο του σεναριογράφου.

«Φέτος συμμετέχω σε 3 επεισόδια του The Saints του Μάρτιν Σκορτσέζε, ήμουνα στη Ματέρα της Ιταλίας πέρυσι και κάναμε τα γυρίσματα σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Είναι εκεί που ο Mel Gibson γύρισε τα “Πάθη του Χριστού”.

Εκεί γυρίσαμε κι εμείς τον Γολγοθά. Εγώ είμαι σε τρία επεισόδια. Στο επεισόδιο της Παναγίας, του Αγίου Πέτρου, και του Αγίου Λογγίνου, που είναι εκείνος που λόγχισε τον Ιησού. Τον Γολγοθά τον κάναμε όλο εκεί.

«Εκεί έσωσα το stunt που έκανε τον Ιησού, πήγε να πέσει από μια σκάλα και τον έπιασα», είπε αρχικά ο Νίκος Πουρσανίδης.

Αναφερόμενος στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια, ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως έχει κάνει πιλότο για μια νέα τηλεοπτική σειρά, ενώ συνεχίζει να γράφει βιβλία.

«Έχω κάνει πιλότο για μία νέα σειρά, σε σκηνοθεσία του Βασίλη Θωμόπουλο, με τίτλο “Τα Τζιμάνια”, με πρωταγωνιστή τον Μάκη Παπαδημητρίου κι εμένα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γράφω βιβλία, έχω βγάλει το πρώτο, για το οποίο πήρα και το πρώτο Κρατικό Βραβείο, τώρα βγαίνει και το δεύτερο. Θέλω να μπω πιο ενεργά στο κομμάτι του σεναρίου», ανέφερε ο Νίκος Πουρσανίδης.