Το καστ του «Παρά Πέντε» έκανε νέο reunion: Η ανάρτηση του Αργύρη Αγγέλου – «Βρεθήκαμε ξανά»

Η τηλεοπτική παρέα της σειράς Παρά Πέντε συναντήθηκε ξανά για τις ανάγκες ενός διαφημιστικού σποτ. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο Αργύρης Αγγέλου, η Σμαράγδα Καρύδη, η Ελισάβετ Κωνσταντίδου και η Αγγελική Λάμπρη πόζαραν για μια σέλφι και την ανέβασαν στα social media.

Οι γνωστοί πέντε συναντήθηκαν ξανά αναβιώνοντας μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της σειράς Παρά Πέντε στην παραλία. Την ανάρτηση έκανε ο Αργύρης Αγγέλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στην φωτογραφία οι ηθοποιοί ποζάρουν χαμογελαστοί.

«Update: βρεθήκαμε ξανά και ναι… ακόμα κάνουμε φασαρία όπου πάμε», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγους μήνες, στον αέρα του MEGA προβλήθηκε το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της κωμικής σειράς.

Ο Αργύρης Αγγέλου, τότε είχε πει: «Ήταν μεγάλη η χαρά που μπορώ να μιλώ και που δεν φανταζόμουν ότι μετά από 20 χρόνια θα μου δινόταν τέτοια ευκαιρία να το ζήσουμε ξανά. κι Ήταν σαν να διακτινιστήκαμε στον χρόνο. Τώρα θεωρώ πως όλοι είμαστε πιο όμορφοι μετά από 20 χρόνια».

Από την πλευρά της, η συμπρωταγωνίστριά του Ελισάβετ Κωνσταντινίδου είχε δηλώσει: «Αυτό που έλαβα πιο πολύ, για την βραδιά του reunion στο Παρά Πέντε, ήταν ότι ο κόσμος περισσότερο συγκινήθηκε. Δηλαδή δεν μου έλεγαν “χάρηκα”, οι πιο πολλοί μου λένε ακόμα πως συγκινήθηκαν πολύ. Και εμείς συγκινηθήκαμε», παραδέχτηκε η γνωστή ηθοποιός.