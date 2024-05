Eurovision: Από την Σελίν Ντιόν και τους ABBA, στην Έλενα Παπαρίζου – Τραγουδιστές που έκαναν καριέρα μετά το διαγωνισμό

Στα 68 χρόνια από τον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision, τον Μάιο του 1956 στο Λουγκάνο της Ελβετίας, πολλοί ήταν οι φερέλπιδες τραγουδιστές ή τραγουδίστριες που εκπροσώπησαν τις χώρες τους και κατόπιν διέγραψαν μία διεθνή καριέρα.

Και μπορεί για κάποιους τραγουδιστές η Eurovision να είναι ένα μουσικό «πανηγύρι», χωρίς ποιότητα, όμως, για άλλους αποδείχθηκε τουλάχιστον γουρλίδικη. Κι αυτό γιατί η συμμετοχή τους σε αυτήν, τους άνοιξε διάπλατα την πόρτα και γνώρισαν επαγγελματική καταξίωση στη μουσική βιομηχανία.

Όταν αναφερόμαστε σε καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί μέσα από την Eurovision, το μυαλό όλων, και δικαίως, πάει στη Σελίν Ντιόν και τον Χούλιο Ιγκλέσιας αλλά και στη δικιά μας Έλενα Παπαρίζου. Όμως, δεν είναι οι μόνοι.

Οι καλλιτέχνες που ακολουθούν, συμμετείχαν στον διαγωνισμό στην αρχή της καριέρας τους με τη Eurovision να παίζει σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα καλλιτεχνική τους πορεία.

Κάποιοι από αυτούς ήταν λίγο γνωστοί, συμμετείχαν για την εμπειρία αλλά και για να αποκτήσουν περισσότερη προβολή μιας και η Eurovision είναι το μουσικό γεγονός που αναμένουν οι απανταχού φανς κάθε Μάιο και παρακολουθείται από εκατομμύρια κόσμου.

Ας δούμε μερικούς από τους τραγουδιστές με παγκόσμια καριέρα που πέρασαν πρώτα από την Eurovision.

Julio Iglesias (Ισπανία 1970)

Ο γεννημένος στη Μαδρίτη διάσημος Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας, χρωστάει πολλά στη Eurovision αφού από τότε η καριέρα του εκτοξεύτηκε.

Ως ένας άσημος τραγουδιστής εκπροσώπησε την Ισπανία το 1970 στο διαγωνισμό με το τραγούδι «Gwendolyne» τερματίζοντας στην 4η θέση.

Ωστόσο, μετά από εκείνη τη συμμετοχή, άνοιξαν οι πόρτες για μία διεθνή καριέρα. Το τραγούδι έφτασε στο Νο1 των charts της Ισπανίας και ακολούθησαν εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο, συνεργασίες με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής όπως Φρανκ Σινάτρα, Νταιάνα Ρος και Νάνα Μούσχουρη. Έχει ερμηνεύσει τραγούδια σε 12 γλώσσες και πάνω από 60 εκατομμύρια θεατές τα έχουν απολαύσει στις εμφανίσεις του.

ABBA (Σουηδία 1974)

Πριν λάβουν μέρος στον διαγωνισμό της Eurovision, οι ABBA προϋπήρχαν δύο χρόνια στην μουσική βιομηχανία αλλά χωρίς αξιόλογη καριέρα.

Οι τέσσερις νεαροί Σουηδοί τραγουδιστές και μουσικοί Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson και Anni-Frid Lyngstad, το 1973 συμμετείχαν στον σουηδικό τελικό για τη Eurovision με το «Ring-Ring» φτάνοντας όμως μέχρι την 3η θέση.

Το 1974 το συγκρότημα συμμετείχε ξανά στον διαγωνισμό της Eurovision με το «Waterloo» κερδίζοντας την πρώτη θέση και χαρίζοντας έτσι στην Σουηδία το πρώτο βραβείο στην ιστορία του διαγωνισμού.

Η φήμη τους εκτοξεύτηκε σε όλη την Ευρώπη ενώ το «Waterloo» γνώρισε μεγάλη επιτυχία.

Οι ABBA έχουν πουλήσει πάνω από 381.000.000 άλμπουμ και singles σε όλο τον κόσμο, επίδοση που τους καθιστά από τους πρώτους σε πωλήσεις μουσικούς όλων των εποχών, το δεύτερο σε πωλήσεις συγκρότημα όλων των εποχών και το πλέον επιτυχημένο στην ιστορία σουηδικό μουσικό καλλιτεχνικό σχήμα.

Το συγκρότημα για 8 συνεχόμενα χρόνια έκανε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο, μέχρι το 1982, όταν και διαλύθηκε. Τραγούδια όπως τα: «Dancing Queen», «Mamma mia», «Lay all your love on me», «Gimme, Gimme, Gimme», «Money-Money-Money», «Knowing me, knowing you» αλλά και πολλά ακόμη έμειναν στην ιστορία.

Olivia Newton John (Ηνωμένο Βασίλειο 1974)

Την ίδια χρονιά που κέρδισαν οι ABBA για λογαριασμό της Σουηδίας, το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει μία νεαρή τραγουδίστρια από την Αυστραλία, την Olivia Newton John.

Μπορεί να κατέκτησε την 4η θέση στο διαγωνισμό με το τραγούδι «Long live love» αλλά η συμμετοχή της αποδείχθηκε εξαιρετικά γουρλίδικη για την καριέρα της, αφού τρία χρόνια μετά, το 1978, πρωταγωνίστησε στο κινηματογραφική εκδοχή του μιούζικαλ του 1971 «Grease» δίπλα στον Τζον Τραβόλτα.

Τη χρονιά εκείνη η ταινία έσπασε τα ταμεία ενώ το soundtrack που περιλάμβανε τραγούδια όπως τα «You’re the one that I want», «Summer nights» και «Hopelessly devoted to you» γνώρισε τεράστια απήχηση και πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον πλανήτη.

Βίκυ Λέανδρος (Βέλγιο 1972)

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Εδιμβούργο και σε αυτόν είχαμε την πρώτη Ελληνίδα στο διαγωνισμό, που εκπροσωπούσε όμως το Βέλγιο. Η 20χρονη τότε Βίκυ Λέανδρος, κέρδισε με το τραγούδι «Après toi».

Το τραγούδι, ηχογραφήθηκε σε 7 γλώσσες ενώ πούλησε πάνω από 6 εκατ. δίσκους παγκοσμίως. Ακολούθησαν δεκάδες δίσκοι στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ιαπωνικά, ιταλικά, ισπανικά και ελληνικά.

Το 1986 αποσύρθηκε για να μεγαλώσει τα τρία της παιδιά, μέχρι την επάνοδό της το 1995 στη Γερμανία και στην Κεντρική Ευρώπη. Οι συνολικές πωλήσεις των δίσκων της ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Lara Fabian (Λουξεμβούργο 1988)

Η Lara Fabian έκανε κι εκείνη το πέρασμά της από την Eurovision το 1988. Ήταν μόλις 18 χρονών όταν το κανάλι του Λουξεμβούργου την πρότεινε να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision. Ερμήνευσε τη μπαλάντα «Croire» φτάνοντας στην 4η θέση.

Το τραγούδι κατάφερε να πουλήσει 500.000 αντίτυπα στην Ευρώπη και η συνέχεια λίγο πολύ γνωστή.

Αμέτρητες επιτυχίες και εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Τα άλμπουμ της κάνουν εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ έχει τραγουδήσει και στα ελληνικά με τον Μάριο Φραγκούλη.

Η Lara Fabian έχει πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων της σε όλο τον κόσμο και θεωρείται η πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια του Βελγίου και μια από τις πιο επιτυχημένες ερμηνεύτριες του σύγχρονου γαλλικού τραγουδιού. Μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες της είναι το «Je t’aime», το «Je suis malade», το «Adagio» και το «I will love again».

Στα μέσα του 90′ κάνει τρομακτική επιτυχία, μιλώντας όλοι για τη μουσική «αντίπαλο» της Σελίν Ντιόν που, τι σύμπτωση!, είχε επίσης ξεκινήσει από την Eurovision του 1988!

Celine Dion (Ελβετία 1988)

Η μία και μοναδική Σελίν Ντιόν είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση της κατηγορίας αυτής.

Μία από τις καλύτερες φωνές παγκοσμίως ξεκίνησε από την Eurovision το 1988. Η 20χρονη Σελίν πήγε στο Δουβλίνο εκπροσωπώντας την Ελβετία με το τραγούδι «Ne partez pas sans moi», σε έναν διαγωνισμό που αποδείχθηκε θρίλερ μέχρι το τέλος.

Η Σελίν Ντιόν δεν ήταν το φαβορί για τη νίκη, αλλά ο Scott Fitzgerald για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτό φάνηκε και στην ψηφοφορία, όπου ο Fitzgerald ήταν οριακά μπροστά. Η προτελευταία χώρα που ψήφιζε ήταν η Πορτογαλία και με τους βαθμούς που έδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μπροστά.

Η τελευταία χώρα που ψήφιζε ήταν η Γιουγκοσλαβία που έδωσε στην Ελβετία 6 βαθμούς και κανέναν στο Ηνωμένο Βασίλειο με αποτέλεσμα να νικήσει η Σελίν Ντιόν με έναν βαθμό διαφορά!

Johnny Logan (Ιρλανδία 1980, 1987)

Το 1980 η Ιρλανδία εκπροσωπείται στον διαγωνισμό της Eurovision από έναν νεαρό τότε τραγουδιστή, τον Johnny Logan. Ο ίδιος αυτός τραγουδιστής θα γνωρίσει μεγάλη παγκόσμια επιτυχία και θα χαρίσει όχι μία, όχι δύο αλλά τρεις νίκες στην Ιρλανδία στην πορεία του θεσμού!

Κέρδισε πρώτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1980 με το τραγούδι «What’s Another Year?», σε στίχους της Shay Healy. Το 1984 συνέθεσε το τραγούδι «Terminal 3», το οποίο ερμηνεύτηκε από τη Λίντα Μάρτιν και κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Κέρδισε δεύτερη φορά στην Eurovision το 1987 με το τραγούδι «Hold Me Now», σε στίχους του ίδιου που γίνεται παγκόσμια επιτυχία.

Η τρίτη του νίκη ήρθε το 1992, αυτή τη φορά ως συνθέτης στο νικητήριο τραγούδι της Λίντα Μάρτιν «Why Me?». Δικαίως τον αποκαλούν «Mr Eurovision».

Dana International (Ισραήλ, 1998)

Οι φαν της Eurovision θα θυμούνται σίγουρα την Dana International. Πρόκειται για την Ισραηλινή που έγραψε ιστορία στον διαγωνισμό μουσικής, ως το πρώτο τρανσέξουαλ άτομο που κέρδισε, με το τραγούδι «Diva» το 1998.

Μετά τη μεγάλη νίκη της στη Eurovision, απέκτησε τεράστια αναγνώριση και συνέχισε τη μουσική της καριέρα.

Το 2011 ήρθε η πρόταση για να «κατέβει» ξανά στην Eurovision. Τότε η Dana International πήγε στην Eurovision το 2011 με το τραγούδι Ding Dong, ωστόσο δεν βγήκε αυτή την φορά πρώτη.

Antique (Έλενα Παπαρίζου, 2001)

Ήταν η πρώτη συμμετοχή για την Έλενα Παπαρίζου στη Eurovision με το «Die For You» το 2001. Η κατάκτηση της 3ης θέσης από τους «Antique» σήμανε μια νέα εποχή για τις μελλοντικές αποστολές στη Eurovision.

Ακολούθησε λίγα χρόνια αργότερα, το 2005, η κατάκτηση της κορυφής από την Έλενα Παπαρίζου στη Eurovision.

Το «My Number One» αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, σημειώνοντας επιτυχία σε πολλές χώρες.