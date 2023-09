Για τον Άγιο Δομίνικο αναχώρησαν τελικά οι παίκτες του νέο παιχνιδιού του ΣΚΑΙ, I’m a celebrity get me out of here, μετά από ορισμένες καθυστερήσεις.

Ανάμεσα στους παίκτες που είδαμε να αναχωρούν ήταν ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Μαρία Καλάβρια, η Ιωάννα Λίλη, η Εμιλία Βόντος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ο Πάνος Καλίδης, η Αγγελική Ηλιάδη, η Χριστίνα Κολέτσα, ο Bo, η Στέλλα Γεωργιάδου και ο Τάσος Ξιαρχό.

Ορισμένοι αναφέρθηκαν στην εμπειρία που πρόκειται να ζήσουν ενώ άλλοι απέφυγαν ευγενικά τις κάμερες.

Ο Γιώργος Λιανός, που θα το παρουσιάσει, είπε χαρακτηριστικά: “Να σας πω την αλήθεια. Το κάστινγκ δεν μου το έλεγαν κι εμένα.

Είχα μάθει για 4-5 παίκτες και μέχρι εκεί και τους είδα σήμερα μαζεμένους στον κισέ. Έπαθα ένα σοκ. Κατάφερα να φέρω τον Νίκο Βαμβακούλα.

Είναι ένα project που θεωρώ ότι πρέπει να έχει και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο. Εν μέρει θα συμφωνήσω σε αυτό.

Υπήρχε μία καλή αρχή με έναν ικανοποιητικό αριθμό παικτών, αλλά θα ήταν σίγουρα πολλά τα όχι γιατί πρέπει να έρθεις… Ήμασταν ειλικρινείς για το τι θα αντιμετωπίσουν”.