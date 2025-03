«Only Murders in the Building»: Ο Κρίστοφ Βαλτς στο καστ της 5ης σεζόν

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κρίστοφ Βαλτς (Christoph Waltz), θα πρωταγωνιστήσει στην 5η σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Only Murders in the Building» του Hulu, σε έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety.

Ο διάσημος ηθοποιός προστίθεται στο καστ της αγαπημένης κωμωδίας μυστηρίου, μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του Κίγκαν-Μάικλ Κι (Keegan-Michael Key). Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του Βαλτς και την πλοκή της νέας σεζόν στη σειρά «Only Murders in the Building» παραμένουν μυστικές, όπως συνηθίζεται από την παραγωγή της σειράς.

Ο Αυστριακός ηθοποιός έχει αποσπάσει δύο Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου, μετά την συνεργασία του με τον Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) στις ταινίες «Inglourious Basterds» το 2010 και «Django Unchained» το 2013, ανάμεσα σε άλλα σημαντικά βραβεία που έλαβε για αυτές τις ταινίες. Επίσης υποδύθηκε τον Blofeld, τον εμβληματικό κακό του Τζέιμς Μποντ, στο «Spectre» και στο «No Time to Die».

Τα γυρίσματα της 5η σεζόν της σειράς, ξεκίνησαν νωρίτερα αυτό το μήνα με βασικούς πρωταγωνιστές τους Στιβ Μάρτιν (Steve Martin), Μάρτιν Σορτ (Martin Short) και Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez).