Το «Squid Game» κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο μέσα σε λίγες μόνο μέρες και ήταν αναμενόμενο ότι το Netflix θα ήθελε να φιλοξενήσει την σειρά και για 2η σεζόν. Πλέον όμως είναι και επίσημο, αφού η δημοφιλής πλατφόρμα ανέβασε στην επίσημη σελίδα της στο Twitter και το πρώτο teaser.

Ο χρόνος λοιπόν έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα για την προβολή της 2ης σεζόν του «Squid Game» από το Netflix. Δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο πότε ακριβώς θα ξεκινήσει η προβολή των νέων επεισοδίων… Στην επίσημη σελίδα της δημοφιλούς πλατφόρμας στο Twitter, έχει ανέβει το πρώτο teaser και συνοδεύεται και από ένα του Hwang Dong-Hyuk, δημιουργού της σειράς.

Ο δημιουργός του «Squid Game» αποκαλύπτει ότι στην 2η σεζόν θα δούμε και έναν νέο ήρωα… Στα νέα επεισόδια, θα γνωρίσουμε το αγόρι της Young-Hee, Cheol-su.

«Μας πήρε 12 χρόνια για να φέρουμε στη ζωή τον πρώτο κύκλο του Squid Game. Αλλά χρειάστηκαν δώδεκα μέρες για το Squid Game να γίνει η πιο δημοφιλής σειρά του Netflix όλων των εποχών. Ως ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός του Squid Game θέλω να απευθυνθώ στους φανς σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που βλέπετε και αγαπάτε τη σειρά.

Και τώρα, ο Gi-hun επιστρέφει. Ο Front Man επιστρέφει. Η δεύτερη σεζόν έρχεται. Ο άνδρας με το κοστούμι με το ddakji ίσως επιστρέψει. Επίσης, θα γνωρίσετε το αγόρι της Young-Hee, Cheol-su. Ελάτε μαζί μας για έναν εντελώς καινούριο κόσμο», έγραψε ο Hwang Dong-Hyuk.

