Το τηλεοπτικό κοινό «μίλησε» και η παίκτρια που έφυγε από το Survivor All Star είναι η Ελένη Χαμπέρη.

Όλοι οι υποψήφιοι για αποχώρηση από το Survivor All Star προέρχονταν, αυτή την εβδομάδα, από τη Μπλε ομάδα. Ελευθερία Ελευθερίου, Σπύρος Μαρτίκας και Ελένη Χαμπέρη τέθηκαν στην κρίση των τηλεθεατών, με την τελευταία, τελικά, να αποχωρεί.

Πριν όμως φτάσουμε στο Συμβούλιο της αποχώρησης, οι παίκτες των δυο ομάδων έδωσαν έναν σκληρό αγώνα για το έπαθλο φαγητού.

Οι Μπλε λίγο πριν αποχαιρετίσουν κάποιον παίκτη τους, νίκησαν 10-7, στον πρώτο αγώνα του Survivor All Star που κρίθηκε στο best of.

Η νίκη και το φαγητό, όμως, τους… βγήκαν ξινά γιατί το βράδυ έβρεξε και η καλύβα τους έσταζε!

Και αυτό έκανε… έξαλλο τον Σπύρο Μαρτίκα.

Στο Συμβούλιο του νησιού, οι παίκτες συγκεντρώθηκαν για να μάθουν από τον Γιώργο Λιανό ποια ή ποιος θα αποχωρούσε από τον Άγιο Δομίνικο.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει μία τα ξημερώματα, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του τηλεοπτικού κοινού.

Και αυτή που αποχώρησε από το Survivor All Star ήταν η Ελένη Χαμπέρη!

Στο άκουσμα του ονόματός της, η ίδια προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η φίλη της, Σταυρούλα Χρυσαειδή από την άλλη δεν προσπάθησε να κρύψει τη θλίψη και τα δάκρυά της.

«Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα. Δεν στεναχωριέμαι γιατί ξέρω ότι θα πάω έξω στη ζωή μου, που μου έχει λείψει πάρα πολύ και δεν θέλω να με πιάσουν κλάματα.

Συγκινούμαι γιατί αυτή η εμπειρία τελείωσε και νιώθω πολύ τυχερή που ήμουν μέρος αυτού του προγράμματος. Πέρασα πάρα πολύ όμορφες στιγμές, η ζωή μας είναι εκεί έξω και θα βρεθούμε όλοι εκεί έξω» δήλωσε, με δάκρυα, η πρώην παίκτρια του Survivor All Star.

Και παρόλο που η Σταυρούλα Χρυσαειδή πλάνταζε για εκείνη, η Ελένη Χαμπέρη αποκάλυψε πως θα ήθελε για νικητή του Survivor All Star τον Νίκο Μπάρτζη.

Αφού χαιρέτησε τους υπόλοιπους παίκτες, η Ελένη Χαμπέρη αποχώρησε από το συμβούλιο του νησιού με την δάδα της.

Survivor All Star: Κυριακή έως Πέμπτη στις 21:00 στον ΣΚΑΪ.