Ακόμη μια συναρπαστική σειρά έρχεται στο Disney+ και μάλιστα βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Είναι οι «Good Mothers» από την Ιταλία, οι γυναίκες που πήγαν κόντρα στη Μαφία της Ντραγκέτα!

Η σειρά «The Good Mothers» θα κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 5 Απριλίου, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα.

Παρουσιάζει τη συγκλονιστική, αληθινή ιστορία τριών γυναικών που γεννήθηκαν στην πιο φονική και πλούσια οικογένεια της ιταλικής μαφίας και συνεργάστηκαν με μια θαρραλέα εισαγγελέα για να την καταστρέψουν εκ των έσω.

Οι γυναίκες πρέπει να πολεμήσουν τις ίδιες τους τις οικογένειες για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να χτίσουν ένα νέο μέλλον για τα παιδιά τους.

Βασισμένη στο συναρπαστικό βιβλίο του βραβευμένου δημοσιογράφου Alex Perry και διασκευασμένη για τη μικρή οθόνη από τον υποψήφιο για BAFTA Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), η σειρά σκηνοθετείται από τον υποψήφιο για BAFTA και EMMY Julian Jarrold (The Crown, Becoming Jane) και τη βραβευμένη Elisa Amoruso (Sirley, Chiara Ferragni: Unposted) και είναι παραγωγή της House Productions (Sherwood, The Wonder) και της Wildside (My Brilliant Friend, Anna) μιας εταιρείας της Fremantle.

Βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Αφηγείται τις ζωές τριών γυναικών που τόλμησαν να αψηφήσουν την Ντραγκέτα: της Ντενίζ, κόρης της Λέα Γκαρόφαλο, της Μαρία Κοντσέτα Κατσόλα και της Τζουζεπίνα Πέσε. Τις βοηθά η εισαγγελέας Άννα Κολάτσε, η οποία είχε μια ιδέα αμέσως μόλις έφτασε στην Καλαβρία: για να νικήσει τις οικογένειες της Ντραγκέτα, πρέπει να επικεντρωθεί στις γυναίκες.

Πρόκειται για μια ριψοκίνδυνη στρατηγική, καθώς η Ντραγκέτα είναι μια διαβόητη οργάνωση που όλοι τρέμουν για τη σιδερένια πυγμή και την ύπουλη δύναμη της. Το «The Good Mothers» ακολουθεί την Ντενίζ, την Τζουζεπίνα και τη Μαρία Κοντσέτα στην προσπάθειά τους να απελευθερωθούν από την εγκληματική εξουσία και να συνεργαστούν με τις αρχές.

Η σειρά κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης σειράς στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Το βραβείο θεσπίστηκε φέτος και είναι το πρώτο στην ιστορία του φεστιβάλ που απονέμεται σε σειρά. Το βραβείο παρέλαβαν οι σκηνοθέτες Julian Jarrold και Elisa Amoruso.

Η πολυαναμενόμενη νέα σειρά του Disney+ για την Ντραγκέτα, η οποία παρουσιάζει την οργάνωση από την οπτική γωνία των γυναικών που τόλμησαν να την προκαλέσουν, διαγωνίστηκε στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, στην κατηγορία «Καλύτερης Σειράς».

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, την Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα των δύο πρώτων επεισοδίων. Η σειρά «The Good Mothers» κέρδισε το βραβείο Χρυσής Άρκτου καλύτερης σειράς στο Φεστιβάλ του Βερολίνου 2023.

«Η εταιρεία είναι ιδιαίτερα υπερήφανη για την κατάκτηση της Χρυσής Άρκτου καλύτερης σειράς στο Φεστιβάλ του Βερολίνου 2023», δήλωσε ο Daniel Frigo, Country Manager, The Walt Disney Company Italy, Turkey, Israel & Greece.

«Για τις πρωτότυπες ιταλικές παραγωγές του Disney+, αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα, μια αναγνώριση προς τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο που εκτιμάται παγκοσμίως. Αυτό το βραβείο αποτελεί το αποκορύφωμα τους πάθους και της δουλειάς ολόκληρης της ομάδας της Disney Italia και των συνεργατών, όπως η Wildside, μια εταιρεία της Fremantle, και η House Productions. Ελπίζουμε ότι η σειρά «The Good Mothers» θα μπορέσει να συγκινήσει και να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του κοινού για ένα τόσο σημαντικό θέμα».

Ο Andrea Scrosati, Group Chief Operating Officer, CEO Continental Europe της Fremantle, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η σειρά «The Good Mothers» έλαβε μια τόσο σημαντική αναγνώριση όπως τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης σειράς και υπερήφανοι που είμαστε συνεργάτες της Disney και της House Productions σε αυτή τη σπουδαία σειρά. Είμαστε όμως ακόμη πιο υπερήφανοι, επειδή η σειρά αυτή αφηγείται την ιστορία θάρρους κάποιων γυναικών που ξεπέρασαν τα όριά τους και εναντιώθηκαν στις ίδιες τους τις εγκληματικές οικογένειες για να αποδείξουν στα παιδιά τους ότι μια διαφορετική ζωή είναι πράγματι δυνατή και ότι η νομιμότητα και η δικαιοσύνη είναι η σωστή επιλογή, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που κερδίσαμε τη Χρυσή Άρκτο καλύτερης σειράς στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2023 για το «The Good Mothers». Είναι πάντα πολύ ξεχωριστό να είσαι ο πρώτος νικητής, ειδικά για εμάς που διαγωνιστήκαμε με μια τόσο ξεχωριστή σειρά», δήλωσε η Juliette Howell, Co-CEO της House Productions. «Πρόκειται για ένα δράμα που προσφέρει μια νέα οπτική σε έναν κόσμο που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε και χαίρομαι πολύ που οι θεατές, παγκοσμίως, θα έχουν την ευκαιρία να το παρακολουθήσουν από τον Απρίλιο στο Disney+. Ευχαριστούμε όλες τις γυναίκες που ήταν τόσο θαρραλέες στην εμπειρία που βίωσαν και μας ενέπνευσαν να αφηγηθούμε την ιστορία τους».

Το καστ περιλαμβάνει τους Gaia Girace (My Brilliant Friend) ως Ντενίζ Κόσκο, Valentina Bellè (Catch-22, Medici) ως Τζουζεπίνα Πέσε, Barbara Chichiarelli (Suburra – The series, Bad Tales) ως Άννα Κολάτσε, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) ως Κάρλο Κόσκο, Simona Distefano (The Traitor) ως Μαρία Κοντσέτα, Andrea Dodero (Thou Shalt Not Hate) ως Καρμίνε και με τη Micaela Ramazzotti (Like Crazy, The First Beautiful Thing) ως Λέα Γκαρόφαλο.