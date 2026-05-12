Eurovision Night: Όσα είπε η Μπέττυ Μαγγίρα στην έναρξη της εκπομπής «Akyla, φέρ’ το»

Η Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχτηκε τους τηλεθεατές στη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ1 πριν τη διεξαγωγή του Α’ ημιτελικού της Εurovision.

Η γνωστή παρουσιάστρια υποδέχτηκε το τηλεοπτικό κοινό, ενώ ταυτόχρονα έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον Akyla.

«Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο “Eurovision Night”. Μια βραδιά αφιερωμένη στον μεγαλύτερο μουσικό διαγωνισμό τραγουδιού της Ευρώπης, τη Eurovision. Θα είμαστε μαζί συντροφιά μέχρι την έναρξη του πρώτου ημιτελικού από τη Βιέννη.

Ναι, ναι, καλά ακούσατε! Ήρθε η ώρα για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, 2026. Ακύλα, φέρ’ το. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι! Καλησπέρα», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Έχουμε αγωνία γιατί είμαστε μία ώρα πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός…», πρόσθεσε.