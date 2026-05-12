Survivor: Το μήνυμα του αδελφού του Μάνου Μαλλιαρού, που έπαθε νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Σταύρου Φλώρου

Μία ανάρτηση στο Instagram έκανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός, ο οποίος είναι ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού, του παίκτη του «Survivor» που ήταν μπροστά στον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους στον Άγιο Δομίνικο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο «Survivor» να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα από το σκάφος. Ωστόσο, εξαιτίας αυτού που βίωσε έπαθε νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο Γιάννης Μαλλιαρός το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026) έκανε μία ανάρτηση αναφέροντας ότι ο αδελφός του είναι καλά στην υγεία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, ανέφερε ότι ο Μάνος είναι χαρούμενος που ο Σταύρος, ο οποίος ακρωτηριάστηκε, ξεπέρασε τον κίνδυνο για τη ζωή του.

«Πριν από λίγα λεπτά επικοινωνήσαμε τηλεφωνικώς με τον αδερφό μου, Μάνο. Είναι καλά στην υγεία του και ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Σταύρος ξεπέρασε τον κίνδυνο.

Ο ίδιος ευχαριστεί όλους για τις ευχές και τις προσευχές σας αυτές τις δύσκολες ώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ως οικογένεια, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τη στήριξη και την αγάπη σας.

Να είστε όλοι καλά», έγραψε ο Γιάννης Μαλλιαρός σε ανάρτηση που έκανε στο Instagram.

Ταυτόχρονα, εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής.