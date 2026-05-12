Ο Akylas δημοσίευσε φωτογραφία με τη Βίκυ Λέανδρος πριν από τον Α’ ημιτελικό της Eurovision

Μία ανάσα πριν από τη διεξαγωγή του Α’ ημιτελικού της Eurovision, ο Akylas δημοσίευσε στα social media, μία selfie φωτογραφία με τη Βίκυ Λέανδρος.

Η διάσημη τραγουδίστρια, Βίκυ Λέανδρος, πρόκειται να εμφανιστεί απόψε Τρίτη (12.05.2026) στη σκηνή Wiener Stadthalle της Eurovision, ενώ ο Akylas θα διαγωνιστεί 4ος και διεκδικεί μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει ο Α’ ημιτελικός ο νεαρός τραγουδιστής δημοσίευσε μια φωτογραφία με την Βίκυ Λέανδρος.

Η Βίκυ Λέανδρος έχει συνδέσει το όνομά της με τον θεσμό ήδη από το 1967, όταν εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο με το ιστορικό τραγούδι «L’amour est bleu», κατακτώντας την τέταρτη θέση στον τελικό.

Όσο πλησιάζουμε στη στιγμή της διεξαγωγής του Α’ ημιτελικού της Eurovision, τα στοιχήματα που προβλέπουν τον μεγάλο νικητή του μουσικού διαγωνισμού αναδιαμορφώνονται υπέρ του Akyla. Όπως σας έχουμε αποκαλύψει, ο νεαρός καλλιτέχνης που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα εδώ και αρκετές ημέρες βρίσκεται στη 2η θέση των στοιχημάτων. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες τα ποσοστά του έχουν ανέβει πολύ, ενώ της Φινλανδία που είναι 1η στις προβλέψεις πέφτουν.