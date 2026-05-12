Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Ο Μιχάλης φανερώνει την αληθινή του ταυτότητα στη Σοφία

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από την Τετάρτη έως την Πέμπτη (13-14.05.2026) στις 22:00.

Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Να μ' αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 13 Μαΐου

Επεισόδιο 110: Οι Καλλιγάδες φοβούμενοι αντίποινα από τη μεριά του Άγγελου, κι αφού συμβαίνουν περίεργα γεγονότα, αποφασίζουν να φύγουν για λίγο από το σπίτι. Ο Μιχάλης προχωράει το ειδύλλιο με την Σοφία, ενώ ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του, αφού πρώτα φανερώσει την αληθινή του ταυτότητα στη Σοφία.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 111: Η αμφιβολία μπαίνει για πρώτη φορά δυνατά στο παιχνίδι: μήπως ο Θεόφιλος δεν είναι ο μόνος — ή ούτε καν ο βασικός — υπεύθυνος; Ο Άγγελος με τον Αχιλλέα εντείνουν την έρευνά τους, ενώ ο Ορφέας δεν αντέχει άλλο την πίεση και θέλει να φύγουν με τη Φωτεινή μακριά απ’ όλα. Η Ζωή αρχίζει να υποψιάζεται ότι τα τηλεφωνήματα συνδέονται με την απόπειρα εναντίον του Άγγελου.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions