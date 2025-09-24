Αφροδίτη Γραμμέλη για Παπίλα: «Ότι έχει κάνει, δεν της πήγε όπως θα της άξιζε»

«Η Ελίνα Παπίλα θεωρώ ότι τηλεοπτικά δεν έχει βρει το ρόλο της μέχρι τώρα», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες παραχώρησε η Αφροδίτη Γραμμέλη. Η γνωστή δημοσιογράφος απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την Ελίνα Παπίλα.

«Νιώθω πολύ καλά που δουλεύω με την Ελένη Τσολάκη, έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Δεν με ενδιαφέρει η τηλεοπτική αναμέτρηση, δεν είναι προτεραιότητα τα νούμερα.

Το “σκάσε” του Κωστόπουλου στον Μισίρη ήταν χιούμορ, δεν υπάρχει παρεξήγηση. Επαγγελματικά ποτέ δεν έχω κάνει κάτι, χωρίς να είμαι σίγουρη ότι το θέλω.

Με την Ελίνα Παπίλα έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Τηλεοπτικά θεωρώ ότι η Ελίνα δεν έχει βρει το ρόλο της μέχρι τώρα. Ότι έχει κάνει, δεν της πήγε όπως θα της άξιζε», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.