Δάφνη Καραβοκύρη: Η χιουμοριστική απάντηση στις φήμες για το μέλλον της εκπομπής «Real View»

Άμα είναι να αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα αποφασιστεί»
Η Δάφνη Καραβοκύρη / NDP Photo / Φωτογραφία αρχείου
«Στην αρχή ήταν δύσκολο, την τρίτη φορά άρχισα να το συνηθίζω», σχολίασε η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη στην κάμερα του «Breakfast@Star» για το μέλλον της εκπομπής «Real View» που συμπαρουσιάζει  στο Open.

Η Δάφνη Καραβοκύρη ξεκαθάρισε στην εκπομπή του Star πως η ίδια συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της κανονικά, παρά την έντονη παραφιλολογία των τελευταίων μηνών.

«Αχ, αυτό το πολύπαθο Real View. Απ’ την πρώτη μέρα κιόλας που ξεκίνησε, ακούμε ότι θα κοπεί. Τώρα, εάν είναι να κοπεί, αυτό σίγουρα δεν είναι δική μας απόφαση. Προσωπικά πηγαίνω εκεί να κάνω τη δουλειά μου, την αγαπώ και θα δείξει», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε με χιούμορ τι θα είχε καταφέρει αν έπαιρνε ένα ευρώ κάθε φορά που τη ρωτούν αν κόβεται η εκπομπή, η Δάφνη Καραβοκύρη απάντησε: «Θα τα ‘χα δωρίσει! Και νομίζω θα ‘τανε πολύ χαρούμενοι οι άνθρωποι που θα ’χαν λάβει αυτή τη δωρεά».

Η παρουσιάστρια παραδέχθηκε πάντως πως στην αρχή όλη αυτή η συζήτηση την επηρέασε έντονα: «Στην αρχή ήτανε πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να φτιάξεις στομάχι, ένα στομάχι δυνατό. Την πρώτη φορά ήτανε δύσκολο, τη δεύτερη φορά ήτανε δύσκολο, την τρίτη φορά άρχισα να το συνηθίζω. Ε, την εικοστή πέμπτη λες εντάξει!».

 

Κλείνοντας, η Δάφνη Καραβοκύρη τόνισε: «Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι που φημολογείται, αλλά δεν μπορείς να είσαι ευαίσθητος ως προς αυτό. Άμα είναι να αποφασιστεί κάτι τέτοιο, θα αποφασιστεί».

