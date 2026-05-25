Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η Βέρα ετοιμάζεται να φύγει από το σπίτι των Καλλιγά

Ανατροπές, εξελίξεις και μυστικά έρχονται στα νέα επεισόδια του Να μ’ αγαπάς που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη (26-28.05.2026) στις 20:00 μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Η Βέρα ετοιμάζεται να φύγει από το σπίτι των Καλλιγά, αφού ο Θεόφιλος ανάρρωσε και τα παιδιά του την αντιμετωπίζουν εχθρικά, φοβούμενα για την κληρονομιά. Παράλληλα, μια απρόσμενη διαρροή αποκαλύπτει ότι το σπίτι έχει σοβαρά προβλήματα υποδομής. Η οικογένεια θα αναγκαστεί να το εγκαταλείψει προσωρινά. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Να μ’ αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 26 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 116: Η Βέρα ετοιμάζεται να φύγει από το σπίτι των Καλλιγά, αφού ο Θεόφιλος ανάρρωσε και τα παιδιά του την αντιμετωπίζουν εχθρικά, φοβούμενα για την κληρονομιά. Ο Θεόφιλος νιώθει την απώλεια και της ζητά να μείνει. Παράλληλα, μια απρόσμενη διαρροή αποκαλύπτει ότι το σπίτι έχει σοβαρά προβλήματα υποδομής. Η οικογένεια θα αναγκαστεί να το εγκαταλείψει προσωρινά…

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 27 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 117: Ο Λευτέρης και ο Άγγελος επιστρέφουν από το Λονδίνο, η εγχείρηση πέτυχε. Στο Ναύπλιο όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει: ο Μιχάλης έχει εδραιώσει την παρουσία του και η Ζωή είναι σε κατάσταση σοκ. Η Έλλη συνειδητοποιεί ότι ο Μιχάλης την χρησιμοποίησε για να πλησιάσει τη Ζωή και νιώθει βαθιά προδομένη. Η φιλία της με τη Ζωή δοκιμάζεται για πρώτη φορά σοβαρά.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 28 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 118: Ο Μιχάλης ζητά να δει τα παιδιά του. Η οικογένεια σπάει στα δύο. Ο Λευτέρης, αποδυναμωμένος ακόμα από την επέμβαση, ακούει την εκδοχή του Μιχάλη καιαρχίζει να αμφιταλαντεύεται για τη μητέρα του. Ο Άγγελος του λέει ξεκάθαρα να μείνει μακριά. Η Άννα επιτέλους έρχεται πάλι κοντά με τον Λευτέρη, ωστόσο η αποκατάστασή του, έχει ακόμα δρόμο και η αμφισβήτηση για την αλήθεια της μητέρας του, τους φέρνει σε αντιπαράθεση.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει η Λίλιαν Λαζάνη και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions