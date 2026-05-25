Ματούλα Ζαμάνη στο Στούντιο 4 για τον σάλο με τη συναυλία χωρίς μπλούζα: «Υπήρξε πολιτική σκομπιμότητα»

Για τον ντόρο που είχε προκληθεί πριν από λίγους μήνες με την εμφάνισή της χωρίς μπλούζα σε συναυλία της, μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, η Ματούλα Ζαμάνη που κάθισε στον καναπέ του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ τη Δευτέρα (25.05.2026).

Η Ματούλα Ζαμάνη περιέγραψε μιλώντας στο «Στούντιο 4» πώς βίωσε η ίδια τα σχόλια και την έντονη κριτική που ακολούθησε.

Η γνωστή τραγουδίστρια εξομολογήθηκε στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ότι δεν αισθάνθηκε ποτέ ότι κλονίστηκε από όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν σε βάρος της, καθώς ήταν απόλυτα συμφιλιωμένη με τον εαυτό της και τις επιλογές της.

«Ήμουν σίγουρη γι’ αυτό που είμαι όταν βρέθηκα στο ”μάτι” των απόψεων. Δεν πρόκειται να με ταρακουνήσει κάτι. Δεν με ζουρλαίνει καν αυτό. Από τη στιγμή που ξέρω ότι εγώ σαν Ματούλα έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και ξέρω ότι το μπλουζάκι μου το βγάζω 5 χρόνια και ξέρω ότι σε όλο αυτό υπήρξε πολιτική σκοπιμότητα… Δηλαδή είμαι έτσι όπως είμαι, αλλά ψάχνω τα πράγματα».

Στη συνέχεια της συνέντευξης, η Ματούλα Ζαμάνη περιέγραψε τη στιγμή που άρχισε να αντιλαμβάνεται τη διάσταση που είχε πάρει το θέμα, όταν το τηλέφωνό της χτυπούσε αδιάκοπα.

«Να με ταρακουνήσει τι; Έχω πάει στη μάνα μου και φεύγω να πάρω κάτι πράγματα και βαράει το τηλέφωνό μου συνέχεια και λέω ”έλα Παναγία μου…”. Άγνωστα δεν σηκώνω γιατί γίνεται της μουρλής. Το σηκώνω γιατί χτυπούσε συνέχεια και λέω ”ναι;” και μου λένε ”γεια σας κυρία Ζαμάνη, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό που έχει γίνει;”. Και λέω ”τι έχει γίνει;”. Μου απαντούν, ”α, δεν έχετε δει;”. Λέω ”μισό λεπτάκι να μπω να δω και ξανά μιλάμε σε δυο λεπτά”. Από μία εκπομπή ήταν… Και μετά κάθομαι και λέω ”τι κάνουν ρε οι άνθρωποι;”. Συναυλία 25 μέρες πριν από όταν το βγάλανε. Το κάνεις που το κάνεις, κάν’ το λίγο πιο περιποιημένα…».