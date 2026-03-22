Αφροδίτη Γραμμέλη: Ο Γιώργος Κουβαράς μου χρέωσε μια φράση, εκεί λίγο θύμωσα

Τόσο για τα vidcasts που πλέον αναπαράγονται συχνά στις τηλεοπτικές εκπομπές όσο και για την εκπομπή «Παρέα» του Γιώργου Κουβαρά κλήθηκε να τοποθετηθεί η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Η γνωστή δημοσιογράφος παραχώρησε νέες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», την Κυριακή (23.03.2026) για τον Alpha. Μάλιστα, η Αφροδίτη Γραμμέλη εκτός από τα όσα είπε για τον Γιώργο Κουβαρά, τόνισε ότι βλέπει θετικά την αναπαραγωγή των vidcasts στις εκπομπές.

«Βλέπω πάρα πολύ θετικά την αναπαραγωγή των vidcasts στις εκπομπές. Εκτιμώ τους ανθρώπους που κάνουν καλή δουλειά, γιατί δεν είναι όλα τα vidcasts αξιόλογα. Υπάρχουν και ορισμένες μπαρούφες», σχολίασε, αρχικά, η γνωστή δημοσιογράφος.

«Δεν μετάνιωσα για την τοποθέτηση μου για την εκπομπή του Γιώργου Κουβαρά. Κατ’ αρχάς δεν μετανιώνω, ό,τι λέω το λέω με το επιχείρημα μου. Ο Γιώργος Κουβαράς, δυστυχώς, παρότι είναι είναι πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος, δεν είδε το σχόλιο μου ή δεν το είδε ολοκληρωμένα. Μου χρέωσε μια φράση, εκεί λίγο θύμωσα, που αφορούσε τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας», πρόσθεσε.

«Δεν ήταν δικό μου το σχόλιο, απαντούσα στο σχόλιο του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου, που φιλοξενούσαμε στην εκπομπή, ο οποίος είπε ότι η “Παρέα” είναι μια εκπομπή για ΚΑΠΗ. Και εγώ υπερασπίστηκα τα ΚΑΠΗ λέγοντας ότι θεωρώ πως είναι μια χαρά τα ΚΑΠΗ και δεν καταλαβαίνω γιατί να βαφτίζουμε τις εκπομπές έτσι. Δεν παίρνω, όμως, πίσω το σχόλιο μου, δεν μου αρέσει η εκπομπή», υπογράμμισε, τέλος, η Αφροδίτη Γραμμέλη στις νέες της δηλώσεις.