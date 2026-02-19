Αγγελική Νικολούλη: Τα βιβλία της γίνονται τηλεοπτική σειρά, διεθνούς παραγωγής

Η Αγγελική Νικολούλη εκτός από μία έμπειρη αστυνομική ρεπόρτερ είναι και μία επιτυχημένη συγγραφέας βιβλίων μυστηρίου. Μάλιστα, πηγή έμπνευσης αποτελούν για εκείνη αληθινά εγκλήματα, τα οποία έχει ερευνήσει η ίδια, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση των μυστηρίων.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Φως στο τούνελ» ετοιμάζεται να μεταφέρει τα βιβλία της, στη «μικρή οθόνη», όπως αποκάλυψε ο Γρηγόρης Μελάς, στην εκπομπή «Το πρωινό», το πρωί της Πέμπτης (19.01.2026) και η σειρά της Αγγελικής Νικολούλη βρίσκεται σε φάση δημιουργίας.

Ο καταξιωμένος τηλεοπτικός ρεπόρτερ σημείωσε ότι τα πέντε βιβλία της δημοσιογράφου, που έχουν τίτλους: «Ονειρεύτηκα το δολοφόνο σου», «Θάνατος με χείλη κόκκινα», «Έρωτας φονιάς», «Θα γίνω σκιά σου» και «Απαγωγή», θα αποτελέσουν πέντε διαφορετικούς τηλεοπτικούς κύκλους και ο καθένας από αυτούς θα έχει 6 επεισόδια.

Την παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει η εταιρεία Faliro House Productions, γνωστή για διεθνείς συνεργασίες της, όπως με τον Γιώργο Λάνθιμο. Επίσης, στόχος είναι η προβολή της σειράς σε διεθνείς πλατφόρμες.

Η σειρά θα είναι στα ελληνικά, αλλά το σενάριο γράφει μία καταξιωμένη σεναριογράφος από την Ισπανία.

Παράλληλα, ο Γρηγόρης Μελάς αποκάλυψε ότι τη σκηνοθεσία είχε αναλάβει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ωστόσο η συνεργασία αυτή ακυρώθηκε, λόγω κάποιων καθυστερήσεων στην έναρξη των γυρισμάτων, που ανάγκασαν τον σκηνοθέτη να αποχωρήσει, εξαιτίας άλλων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Είναι πολύ πιθανόν, λοιπόν, το «τιμόνι» της σκηνοθεσίας να αναλάβει, πλέον, ο ταλαντούχος σκηνοθέτης και γιος της Αγγελικής Νικολούλη, Κωνσταντίνος Μουσούλης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο του κινηματογράφου και έχει κάνει ήδη 17 ταινίες μικρού μήκους στην Αμερική.

Μάλιστα, στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να βγει η ταινία «Φίλοι για πάντα» του Κωνσταντίνου Μουσούλη και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που έχει σκηνοθετήσει.