Media

Άγγελος Γεωργουδάκης για Survivor: «Πέρασα παρόμοια ταλαιπωρία με το ψαροντούφεκο, κατέρρεα και δεν ένιωθα τα πόδια μου»

«Μου πήρε έξι μήνες η αποκατάσταση» λέει ο Άγγελος Γεωργουδάκης
Άγγελος Γεωργουδάκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Έπαθα ζημιά στο συκώτι και παράλυση εγκεφάλου για δύο βράδια», αποκάλυψε μεταξύ άλλων ο Άγγελος Γεωργουδάκης περιγράφοντας μια δική του περιπέτεια όσο βρισκόταν στο Survivor.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» παραχώρησε ο Άγγελος Γεωργουδάκης, ο οποίος μίλησε για τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, αλλά και για δική του περιπέτεια στο ριάλιτι.

Ο Άγγελος Γεωργουδάκης πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Εγώ είχα μια σημαδούρα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος από ταχύπλοο να τη διακρίνει.

Το τοξικό κοράλι που ήρθα σε επαφή ήταν πολύ δηλητηριώδες. Θα έπρεπε να υπάρχει σκάφος της παραγωγής πάνω από το παιδί, με σήμανση που να προειδοποιεί ότι εδώ γίνεται γύρισμα».

«Εμένα με βγάλανε εκτός με ιατρική απόφαση. Κατέρρεα, δεν ένιωθα τα πόδια μου, είχα παραλύσει από το δηλητήριο. Έπαθα ζημιά στο συκώτι και παράλυση εγκεφάλου για δύο βράδια. Μου πήρε έξι μήνες η αποκατάσταση. Το συμβόλαιο έγραφε ότι η παραγωγή δεν έχει καμία ευθύνη», είπε καταλήγοντας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
174
172
134
89
89
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo