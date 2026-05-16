Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Η Ασηµίνα βρίσκει τον Ορέστη και τον ενηµερώνει για την εγκυµοσύνη της Βούλας

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 23:30.

Porto Leone – Δευτέρα 18 Μαΐου

Επεισόδιο 55ο: Ο Ορέστης µαθαίνει για την εγκυµοσύνη της Βούλας, ενώ η Ξένη αναγνωρίζει στο πρόσωπο της Αλεξάνδρας τον απαγωγέα του παιδιού. Η Αλεξάνδρα φοβάται ότι πίσω από την ιστορία της Λένας και του Αντρέα κρύβεται κάποιο σχέδιο της Γαλήνης. Την ίδια στιγμή, ένα σηµείωµα που φτάνει στο σπίτι του Βούλγαρη, προκαλεί αναστάτωση. Συγχρόνως, η Ρίτα προσπαθεί µάταια να βάλει µυαλό στην Λιάνα σε σχέση µε την συµπεριφορά της. Η Ξένη ζητάει εξηγήσεις από τον Καπετανάκο για το παιδί και ο Βούλγαρης ζητάει από τον Χρόνη να του βρει στα κρυφά ένα όπλο. Παράλληλα, η άφιξη ενός νεαρού άντρα στην Τρούµπα θα αναγκάσει την Φωφώ να αναµετρηθεί µε το παρελθόν της.

Porto Leone – Tρίτη 19 Μαΐου

Επεισόδιο 56ο: Ο Καπετανάκος ξαποστέλνει την Ξένη που τον κατηγορεί ότι η γυναίκα του έκλεψε το παιδί της, ενώ η Αλεξάνδρα µε τον Στελάρα και τον Φαναριώτη, πάνε την Γαλήνη σε µια αποθήκη. Λίγο πριν ξηµερώσει, ο Φαναριώτης, αφού την έχει βιάσει και χτυπήσει άσχηµα, την αδειάζει στον δρόµο, κοντά στο σπίτι του Βούλγαρη. Η Φωφώ συναντιέται µε τον γιο της στην Τρούµπα και γίνεται κουρέλι. Αποχαιρετά και φεύγει οριστικά απ΄ το καµπαρέ, αλλά φτάνοντας στο σπίτι της, ο γιος της την περιµένει εκεί. Η Άντζελα εξασφαλίζει δυο εισιτήρια για Αµερική και προσπαθεί να πείσει τη Βούλα να φύγουν μαζί. Την ίδια στιγμή, η Ασηµίνα βρίσκει τον Ορέστη και τον ενηµερώνει για την επικίνδυνη εγκυµοσύνη της Βούλας και την σκέψη της να φύγει για την Αµερική.

