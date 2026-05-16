Έχω παιδιά – επόμενα επεισόδια: Η Σάρα και ο Μιχάλης δίνουν στον Τάσο ερωτικές συμβουλές

Άκρως ξεκαρδιστικές καταστάσεις περιμένουν κι αυτήν την εβδομάδα τους ήρωες της επιτυχημένης κωμικής σειράς «Έχω παιδιά». Τα νέα επεισόδια θα προβληθούν τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαΐου στις 20:50, στο MEGA.

Ο Τάσος μεγάλωσε και ετοιμάζεται για το πρώτο του φλερτ! Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να είναι οι cool γονείς που δίνουν τις τέλειες ερωτικές συμβουλές, χωρίς όμως να γίνονται παρεμβατικοί. Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα και ο Έκτορας νιώθουν ότι τους απομονώνει ο κύκλος τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχω παιδιά – Δευτέρα 18 Μαΐου

Επεισόδιο 30 – «Συμβουλές»: Ο Τάσος μεγάλωσε και ετοιμάζεται για το πρώτο του φλερτ! Η Σάρα και ο Μιχάλης προσπαθούν να είναι οι cool γονείς που δίνουν τις τέλειες ερωτικές συμβουλές, χωρίς όμως να γίνονται παρεμβατικοί. Την ίδια στιγμή, η Ιωάννα και ο Έκτορας νιώθουν ότι τους απομονώνει ο κύκλος τους, ενώ ο Σταύρος αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον μιας εταιρείας και επιστρατεύει την Αντιγόνη για να κερδίσει τη δικαστική μάχη.

Έχω παιδιά – Δευτέρα 19 Μαΐου

Επεισόδιο 31 – «Ενοχές»: Η Σάρα έρχεται αντιμέτωπη με την πιο κλασική γονεϊκή ενοχή: νιώθει πως δεν περνάει όσο ποιοτικό χρόνο θα ήθελε με τη Χαρά. Την ίδια ώρα στην Chenua, ο Στεφ και η Σόφη αναθέτουν στον Μιχάλη να γράψει ένα ελκυστικό άρθρο για τη νέα τους γεύση. Παράλληλα, τα γενέθλια του Μαξιμιλιανού πλησιάζουν και η Ιωάννα θέλει να διοργανώσει το καλύτερο πάρτι που έγινε ποτέ για τον γιο της.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026