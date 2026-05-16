Δημήτρης Κοντόπουλος: «Η Dara είναι μία μεγάλη star, μεταμορφώνεται στη σκηνή»

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, συνθέτης πολλών επιτυχιών και συμμετοχών σε προηγούμενες Eurovision, φέτος συμμετέχει με τη Βουλγαρία, μίλησε στο «Σαββατοκύριακο Παρέα» για την Dara και τον δικό μας τον Akylas.

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος συμμετέχει φέτος στη Eurovision με τη Βουλγαρία και το «Bangaranga» της Dara, σχολίασε την πορεία της τραγουδίστριας στον διαγωνισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εντάξει, το περίμενα. Η Dara είναι μία μεγάλη star. Είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι, πλάσμα γενικότερα. Μεταμορφώνεται στη σκηνή όπως είδαμε. Την αγαπάει η κάμερα, όπως όλοι πάλι είδατε, τραγουδάει καλά, χορεύει καλά», είπε αρχικά για την φετινή εκπρόσωπο της Βουλγαρίας.

Ο γνωστός συνθέτης αναφέρθηκε και στον Akylas τονίζοντας πως η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης: «η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο φαβορί. Από την πρώτη στιγμή αγαπήθηκε το κομμάτι, βγήκε και πιο νωρίς βέβαια απ’ όλα τ’ άλλα, αλλά έχει κάτι το παιδί αυτό. Φαίνεται ότι έχει κάτι, τον έχει αγαπήσει ο κόσμος πολύ».

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος τόνισε ότι ο ίδιος δεν κοιτάει τα στοιχήματα, επισημαίνοντας ότι ο διαγωνισμός είναι απρόβλεπτος. «Τα στοιχήματα δεν τα κοιτάω ποτέ. Έρχονται και μου λένε διάφοροι, δεν… Είναι απρόβλεπτο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάποιες χρονιές, τις πιο πολλές χρονιές, φαίνεται ότι έχουν κάποια σημασία οι θέσεις, γιατί ο κόσμος συντονίζεται στην τηλεόρασή του συνήθως λίγο… όχι απ’ την αρχή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι.

Νομίζω στο δεύτερο μισό είναι η καλύτερη θέση να εμφανιστεί ένα τραγούδι και στο πρώτο μισό η χειρότερη θέση», κατέληξε ο συνθέτης.