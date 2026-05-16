Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – επόμενα επεισόδια: Η Πολυξένη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά από ένα τραυματικό γεγονός

Εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, το «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» που θα προβληθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη 20 και 21 Μαΐου στις 23:30 το βράδυ.

Η Πολυξένη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά από ένα τραυματικό γεγονός, αδυνατώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, την ώρα που το ενδιαφέρον τρίτων αρχίζει να στρέφεται επικίνδυνα πάνω της. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να σταθεί ψύχραιμη μετά από αποκαλύψεις που αφορούν πρόσωπα του στενού της κύκλου, ενώ παράλληλα κάτι στη στάση της Γιασεμής της δημιουργεί μια αδιόρατη ανησυχία. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Τετάρτη 20 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 57: Η Ασπασία, στον δρόμο προς το χωριό της μητέρας της με τα παιδιά, έρχεται αντιμέτωπη με μνήμες και αποφάσεις που την βαραίνουν, καθώς συνειδητοποιεί ότι η επιστροφή αυτή δεν είναι απλώς ένα ταξίδι, αλλά μια ουσιαστική ρήξη. Η Μαγδαληνή πληροφορείται ειδήσεις που τη συνδέουν απρόσμενα με το παρελθόν της οικογένειας και νιώθει την ανάγκη να δράσει άμεσα, αναζητώντας τρόπο να προσεγγίσει την Πολυξένη.

Η Πολυξένη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά από ένα τραυματικό γεγονός, αδυνατώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, την ώρα που το ενδιαφέρον τρίτων αρχίζει να στρέφεται επικίνδυνα πάνω της. Η Μελισσάνθη προσπαθεί να σταθεί ψύχραιμη μετά από αποκαλύψεις που αφορούν πρόσωπα του στενού της κύκλου, ενώ παράλληλα κάτι στη στάση της Γιασεμής της δημιουργεί μια αδιόρατη ανησυχία. Η Ιουλία, επιστρέφοντας στο σπίτι μετά το νοσοκομείο, προσπαθεί να ξαναβρεί ρυθμούς, όμως η προστατευτική στάση του Φωκά και οι περιορισμοί που της επιβάλλονται δοκιμάζουν τα όριά της.

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 21 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 58: Η Μελισσάνθη ξυπνά δίπλα στον Απόστολο προσπαθώντας να αφήσει πίσω την ιστορία με τον Γιάννη και κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το μέλλον, προτείνοντας να προχωρήσουν μαζί σε υιοθεσία, ενώ λίγο αργότερα αιφνιδιάζεται από τα νέα που έχουν ήδη φτάσει στο χωριό για την Πολυξένη. Η Ασπασία επιστρέφει από τον γιατρό με τον Σταύρο και τα παιδιά και έρχεται αντιμέτωπη με τους πρώτους σαφείς περιορισμούς της εγκυμοσύνης της, αναγκασμένη να αποδεχτεί ότι η καθημερινότητά της αλλάζει, όσο κι αν αντιστέκεται σε αυτό.

Η Πολυξένη συνοδεύεται από τη Μάρθα στο αστυνομικό τμήμα για να δώσει κατάθεση, ενώ η παρουσία των δημοσιογράφων έξω από το σπίτι και η ένταση της διαδικασίας την καταρρακώνουν συναισθηματικά. Η Μαγδαληνή, μαζί με τη Μελισσάνθη, συναντά επιτέλους την Πολυξένη και στέκεται δίπλα της με ψυχραιμία, προσπαθώντας να τη στηρίξει μέσα στο χάος της δημοσιότητας και της απώλειας. Η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στο σπίτι, οργανώνοντας ένα οικογενειακό τραπέζι με σκοπό να φέρει πιο κοντά την Ευγενία και τον Σίμο, την ώρα που η επαγγελματική

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.