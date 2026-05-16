Νίκος Μανέσης για Eurovision 2026: «Μακάρι να το φέρει ο Ακύλας»

Η μέρα του μεγάλου τελικού της Eurovision έφτασε και όλη η Ευρώπη αλλά και η χώρας μας φιλάει για τον Akylas που ίσως πει «Ferto» και τελικά… το φέρει (το έπαθλο)! Ένας από όσους σχολίασαν την ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν και ο Νίκος Μάνεσης.

Το δικό του σχόλιο έκανε σήμερα ο Νίκος Μάνεσης στην έναρξη της εκπομπής του για τον Akylas, ο οποίος απόψε (16.05.2026) δίνει τη μεγάλη μάχη στον τελικό της Eurovision 2026.

«Μακάρι να το φέρει, να το χαρούμε όλοι», πρόσθεσε ο Νίκος Μάνεσης.

Ο Νίκος Μάνεσης πρόσθεσε: «Μπράβο στον Ακύλα, πάει εξαιρετικά καλά. Μπράβο στον Φωκά Ευαγγελινό!

Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες 48 ώρες υποχωρούμε από τη δεύτερη θέση στην τέταρτη, αλλά αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Δεν είναι πάντα αξιόπιστα τα πρακτορεία στοιχημάτων».

Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος τελικός της Eurovision θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1. Ο Akylas θα εμφανιστεί 6ος ενώ τη δική της «μάχη» θα δώσει και η Antigoni Buxton με το «Jalla», εκπροσωπώντας την Κύπρο.